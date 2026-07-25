Jorge Pérez se lleva la Subida de la Pizarra

La Subida de la Pizarra sumó una décima entrega que tuvo como vencedor en la clasificación general a Jorge Pérez Alonso con un Porsche 992 GT3.MÉDULA SPORT

Jorge Pérez Alonso (Porsche 992 GT3) se llevó la porción más importante de gloria en la X Subida de la Pizarra que tuvo al municipio de Encinedo como escenario. Con una nómina destacada de participantes, Jorge Pérez firmaba el mejor registro en la segunda manga (3:48.276) que le permitía superar a José Antonio López-Fombona (Porsche 911 GT3), que había firmado el mejor crono en la primera. José Antonio no pudo rebajar el suyo y eso permitía a Jorge hacerse con el número uno de la prueba.

El cuadro de honor en cuanto a los tres primeros puestos iba a parar a otro Porsche, un 922 GT3 que pilotaba Juan José Abia de la Torre al que el registro de la primera pasada le permitía levantar el trofeo de bronce, cediendo casi ocho segundos respecto al ganador. Mientras, a las puertas de los trofeos se quedaba Jonatan Rodríguez Santín (Porsche 911 GT3).

Los tres primeros puestos de la general iban a ser los mismos que en la clasificación de carrozados en una prueba en la que también tuvieron un destacado protagonismo. El mejor en dicha categoría era Jonathan Jiménez Jiménez de la escudería Gredos mientras que la segunda posición iba a parar a manos de Aitor Fernández Bodelón con un Kamikaz K2. Completaba el podio en la Subida de la Pizarra José Luis Mariño a los mandos de un Yacar Yacarcross.

Todo para poner el broche de oro a una prueba que en su décima entrega refrendó nuevamente su condición de referente, no solo en el apartado de participación, también en la calidad de los participantes que se dieron cita en la línea de salida, puntuando este año 2026 además del Campeonato de Castilla y León de Montaña para el de la Comunidad de Extremadura.