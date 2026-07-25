Gradefes pone al día la Liga

Jesús Quiñones en su combate frente a Pedro Alvarado en la categoría de pesados.ÁLVARO QUIÑONES

Publicado por Álvaro Quiñones Gradefes Creado: Actualizado:

Gradefes puso al día la Liga de verano de Lucha Leonesa con siete triunfadores.

En la categoría de pesados María Cabas vencía a Paola Sánchez remontándola en la final y sumaba un corro más a su casillero. Por lo que respecta a la categoría masculina, Pedro Alvarado demostraba su potencia frente a Omar Liquete y en la otra semifinal, Jesús Quiñones le remontaba a Abel Cabero para reeditar la final del corro precedente donde también Pedro salía victorioso.

En ligeros femenino Paula Lanza superaba en el tiempo añadido a Sandra López y María Cadenas hacía lo propio contra Elisa González. Ya en la final, ambas ofrecían un bonito combate en el que ganaba Paula Lanza para apretar la clasificación general. En la categoría masculina Sergio López sufría la primera derrota de la temporada a manos de Florian Yugueros quien no había empezado la Liga de la mejor manera, pero ganó su primera final frente a Carlos Mondelo.

En medios femenino al ser tres luchadoras se iban a enfrentar todas contra todas. Luzma ganaba su primer combate y más tarde se enfrentó a Beatriz Riaño que aunque la consiguió sacar dos medias Luzma no cedió y cuanta sus corros por victorias.

En medios masculino las semifinales eran para Francisco González y David Riaño quien en tierra de su madre conseguía llevarse la victoria.

En semipesados Tomás González sigue como invicto un día más aunque Adrián Rodríguez en la final le dio alguna caida.

Este domingo nueva cita con la Liga de veranos en Valdefresno a las 18.00 horas.