Podio con cuatro campeones en una brillante Lúpulo Bike

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Roberto Fernández, todo un vencedor en los 10.000 del Soplao, inscribió también con letras de oro so nombre en la décima entrega de la Lúpulo Bike que tuvo como punto neurálgico con salida y meta en Villanueva de Carrizo y que se desarrolló en dos rutas de 65 y 45 kilómetros por los montes de Villanueva de Carrizo, atravesando también parajes de municipios próximos como Velilla de la Reina, Cimanes del Tejar y Montejos, ofreciendo un recorrido muy atractivo desde el punto de vista técnico, con numerosos senderos y espectaculares paisajes naturales.

No fue el único triunfador de la prueba organizada por la Asociación Cultural y Recreativa Los Cachones con la colaboración del Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera y Hopsteiner España entre los 450 participantes presentes en la línea de salida del Puente de Hierro de Villanueva.

En la prueba larga y junto a Roberto Fernández, en féminas ese honor de triunfadora le iba a corresponder a Adriana Tomillo, mientras que en la ruta corta de 35 kilómetros las victorias tuvieron dos nombres propios, los de Fernando Fernández y María Fernández.

Con un excelente ambiente y un recorrido alabado por los participantes, elogios que también fueron a parar a la organización, la Lúpulo Bike levantaba el telón en una mañana propicia para disfrutar sobre la bicicleta. Y en algunos casos para intentar realizar el recorrido en el menor tiempo posible.

Ese reto tuvo en la distancia de 65 kilómetros al cántabro de Torrelavega, Roberto Fernández, como el gran triunfador al presentarse en solitario en la línea de meta con un tiempo de 2h36:06. Poco más de un minuto más tarde lo hacía el integrante del North Bike La Bañeza, Sergio Beltrán, completando el cuadro de honor Pablo Latorre (Club Atletismo León).

Respecto a la categoría femenina Adriana Tomillo (Ponferrada) era la única en bajar de las tres horas en completar el recorrido, circunstancia que le iba a permitir hacerse con la victoria. La segunda posición iba a parar a manos de María Jesús Lecuona (La20Veinte).

En la distancia de 45 kilómetros, Fernando Fernández lograba deshacerse del resto de candidatos al peldaño más alto del podio cruzando la meta con un tiempo de 1h52:19, 47 segundos menos que su más inmediato perseguidor, Rubén Alonso, con David Ortega ocupando la tercera posición. En la categoría femenina una habitual en los puestos de honor, María Fernández, era la más rápida en completar el trayecto con un crono de 2h09:50. Noelia Ferreras y Sofía Pantoja eran las siguientes en llegar a la meta. Y al final, paella para todos para cerrar una gran Lúpulo Bike en su décima entrega.