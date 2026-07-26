Peso recubierto de plata y bronce para Fiona Mar Villarroel y Tilena Martínez

Fiona Mar Villarroel y Tilena Martínez cerraron su presencia en el nacional absoluto de atletismo con una brillante presencia en el podio. Ambas lo hicieron en la prueba de lanzamiento de peso, colgándose la medalla de plata y el bronce respectivamente. Si el viernes no pudieron vestir su participación en el concurso de disco con una presea, el domingo se sacaron la espina logrando un sitio en el cuadro de honor.

En el caso de Fiona con el segundo puesto solo superada por Belén Toimil. Y además con marca personal y un mejor lanzamiento, el sexto, que con 16,15 le permitía hacerse con la novena mejor marca española de todos los tiempos.

El tercer puesto y la medalla de bronce eran para la también leonesa Tilena Martínez, en este caso con un mejor intento que se iba a los 15,54 metros.

La presencia leonesa en la última jornada del Nacional la completaban Daniel Pardo también en lanzamiento de peso. El atleta del FC Barcelona acababa séptimo con un registro de 16,51 metros, mientras que en la jabalina David Silván ocupaba la octava posición final merced a sus 63,82 metros. En el salto de longitud Daniel Amez finalizaba el 13º con 7,12 metros. El Nacional lo cerraba el relevo 4x400 femenino con el ULE Sprint León, finalizando en la cuarta posición.