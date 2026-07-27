La Cultural hace oficial el fichaje de Pedro Benito.

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con Pedro Benito para la incorporación del jugador a la disciplina culturalista.

Pedro Alberto Benito Ponomar (Cádiz, 27/03/2000) es un futbolista atacante, que puede desempeñarse tanto de delantero, como de extremo. Su carrera deportiva le ha llevado a defender la camiseta de clubes como el San Fernando CD, la UD Sanse, el Albacete o el Real Murcia, club en el que militó el pasado curso.

Antes, se formó en la cantera de la UD Almería, pasó por Estados Unidos, el filial del UCAM Murcia o el filial del Cádiz CF.

Llega a León con un acuerdo por una temporada.