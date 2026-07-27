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La Cultural hace oficial el fichaje de Pedro Benito

El extremo derecho llega procedente del Real Murcia con un contrato inicial por una temporada

La Cultural hace oficial el fichaje de Pedro Benito.

La Cultural hace oficial el fichaje de Pedro Benito.CYDL

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
León

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La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con Pedro Benito para la incorporación del jugador a la disciplina culturalista.

Pedro Alberto Benito Ponomar (Cádiz, 27/03/2000) es un futbolista atacante, que puede desempeñarse tanto de delantero, como de extremo. Su carrera deportiva le ha llevado a defender la camiseta de clubes como el San Fernando CD, la UD Sanse, el Albacete o el Real Murcia, club en el que militó el pasado curso.

Antes, se formó en la cantera de la UD Almería, pasó por Estados Unidos, el filial del UCAM Murcia o el filial del Cádiz CF.

Llega a León con un acuerdo por una temporada. 

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