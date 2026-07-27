La SD Ponferradina viste de verde su tercera equipación

La SD Ponferradina vestirá de verde en su tercera equipación. Así lo desveló el club bercianos a través de las redes sociales dando a conocer la camiseta que se une a la blanquiazul (primera) y la rosa (segunda).

Junto al verde también aparecen en la indumentaria franjas triangulares en color negro así como repite como sucediera con la segunda equipación con el escudo del club en blanco.