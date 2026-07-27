Recepción municipal a los medallistas nacionales del Atlético León

Publicado por Redactor de Deportes DL León Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, recibió a los medallistas del Atlético León de Tenis de Mesa que subieron al podio en el último Campeonato de España celebrado recientemente en Zaragoza. El club leonés consiguió la medalla de oro por equipos en la categoría alevín, plata en dobles alevín e individual veteranas y bronce en individual alevín y dobles cadete.

El regidor dio la enhorabuena al club por los logros en este campeonato nacional, club que ha estado representado por los jugadores Martín Magallanes, que consiguió la medalla de oro por equipos, la de plata en dobles alevín y la de bronce en dobles alevín; Cristina Fernández, medalla de plata en individual veteranas, y Hugo Robledo, medalla de bronce en doble cadete. Han estado acompañados por José Luis Bermejo, presidente de la Federación de Tenis de Mesa de Castilla y León.

José Antonio Diez animó por su parte a estos deportistas a seguir entrenado y luchando por nuevos triunfos y ha reconocido su trabajo, que les ha llevado a estar en lo más alto del tenis de mesa nacional, agradeciéndoles, además, llevar el nombre de León por bandera en todas sus competiciones.