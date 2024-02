La Cultural tropieza en su Reino

Publicado por Ángel Fraguas León Verificado por Creado: Actualizado:

La Cultural se tuvo que conformar con un empate (1-1) ante un combativo Unionistas que no se amilanó nunca en el Reino de León, acompañado por su legión de fieles que en ningún momento dejó solo al equipo. Animación desde el fondo norte con gritos que llegaron una vez más al ánimo de los integrantes del conjunto charro. Se adelantó pasada la primera media hora de juego en el marcador el visitante Etxaniz en una acción en la que la defensa culturalista no se mostró segura. Después empató de penalti Rodri Escudero y ya no volvió a moverse el marcador.

La Cultural afrontó el encuentro con las máximas expectativas para consolidarse arriba en la tabla clasificatoria del Grupo I de Primera Federación frente a un Unionistas que si por algo se caracterizó una vez más fue por su intensidad y carácter competitivo que no lo pierde jamás.

El entrenador del equipo culturalista, Raúl Llona, presentó novedades en el once inicial frente al cuadro charro. Volvió a contar con Luis Bilbao desde el principio, además de dar la titularidad a Aarón Rey.

Durante los primeros compases del encuentro prevaleció el juego alterno, con llegadas a una y otra portería, pero sin punch arriba. Enseguida, la Cultural por medio de Bicho quiso organizar las muchas capacidades que tiene el equipo de Llona. Acciones de ataque, siempre por las bandas de Luis Bilbao y Berto, con Aarón Rey ejerciendo más como segunda punta, con un desgaste físico descomunal durante muchos momentos del partido. Los de casa trataron de adelantarse en el marcador, aunque sin acciones claras de ataque.

Hasta que llegó el minuto 32 de partido con jarro de agua fría para la Cultural, con un gol de Etxaniz que adelantó a los Unionistas en el marcador, después de una defectuosa defensa del conjunto local.

Tocó remar con el marcador en contra. Los de casa pusieron toda la brega y calidad para ir a por el empate. Y lo lograron con un gol de penalti anotado por Rodri Escudero en el minuto 40 del primer acto.

Todo quedó pendiente de los segundos 45 minutos. Los dos equipos, a través de sus respectivos técnicos lo intentaron con todos los cambios posibles. El arsenal ofensivo nunca fue capaz con los muros defensivos de ambos conjuntos. Los dos cuadros imprimieron un ritmo al encuentro muy elevado, sobre todo en los últimos 20 minutos de juego. Los de casa surtieron de balones a Joseba Muguruza para que los sirviera al área, pero nadie acertó a incrustarlo en la portería de Cacharrón, sobre todo en una muy clara de Rodri Escudero, que se lo impidió la cobertura salmantina en última instancia.

La Cultural no acaba de imprimir ese juego acompasado que solía desarrollar en el Reino de León como martillo pilón que desgastaba a sus rivales. Es preciso regresar a ese juego para no irse de un play off que vuelve a ilusionar a León.