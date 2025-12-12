Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Huesca, minuto a minuto

Descripción de la imagen

46' Comienza la segunda parte 21:33 12/12/2025 21:33 12/12/2025 Ya está el balón de nuevo en juego.

45+1' Final de la primera parte 21:18 12/12/2025 21:18 12/12/2025 El colegiado pita el final de la primera parte con 0-0.

45' Un minuto de añadido 21:17 12/12/2025 21:17 12/12/2025 El árbitro prolonga un minuto.

43' Uyyyyy!!! Thiago Ojeda roza el gol 21:16 12/12/2025 21:21 12/12/2025 En una acción de Mboula, a punto está de marcar Thiago Ojeda.

40' Chacón chuta y detiene Dani Jiménez 21:12 12/12/2025 21:12 12/12/2025 La Cultural busca el gol.

40' Bicho lanza fuera 21:11 12/12/2025 21:11 12/12/2025 Tras el saque de esquina, Bicho chuta fuera.

38' La Cultural sigue en busca del gol 21:10 12/12/2025 21:10 12/12/2025 Chacón penetra por banda y fuerza un córner.

36' FALLA EL PENALTI MANU JUSTO 21:07 12/12/2025 21:08 12/12/2025 Manu Justo lanza la pena máxima y despeja el balón Dani Jiménez.

32' El árbitro pita penalti a favor de la Cultural tras consultar el VAR 21:06 12/12/2025 21:06 12/12/2025 Pena máxima a favor de la Cultural.

31' Uyyyyy!!! Pibe a punto de anotar el primer gol para la Cultural 21:05 12/12/2025 21:05 12/12/2025 Buen disparo del argentino y despeja a córner el portero visitante Dani Jiménez.

30' Media hora de juego 21:02 12/12/2025 21:02 12/12/2025 Mejor la Cultural y con más llegada.

29' Barzic lo intenta desde fuera del área 21:01 12/12/2025 21:01 12/12/2025 El central culturalista chuta, pero el balón sale muy alto por encima de la portería de Dani Jiménez.

27' La lluvia ha puesto muy rápido el campo 21:00 12/12/2025 21:00 12/12/2025 Cada vez llueve más y el balón está muy rápido en contacto con el césped.

25' Thiago Ojeda lleva peligro 20:57 12/12/2025 20:57 12/12/2025 El equipo leonés se hace fuerte con Thiago Ojeda ocupando mucho campo.

24' El ritmo de juego ha bajado 20:56 12/12/2025 20:56 12/12/2025 Los dos equipos se respetan.

20' La Cultural masca el gol 20:55 12/12/2025 20:55 12/12/2025 El equipo leonés por medio de Manu Justo intenta adelantar a la Cultural, sin conseguirlo.

18' Buenos minutos de la Cultural 20:51 12/12/2025 20:53 12/12/2025 Bicho marca el ritmo de la Cultural y abre a los dos extremos.

15' Uyyyyy!!! Pibe a punto de marcar para la Cultural 20:48 12/12/2025 20:48 12/12/2025 El argentino chuta con mucha intención, pero despeja el portero Dani Jiménez.

12' Bicho mueve al equipo 20:45 12/12/2025 20:45 12/12/2025 La capacidad técnica de Bicho hace que el equipo rompa líneas para penetrar, en esta ocasión por la banda de Pibe.

9' El equipo de Ziganda, muy firme 20:41 12/12/2025 20:53 12/12/2025 Los del Reino de León, muy sólidos sobre el campo.

7' Uyyyyyy!!! Casi marca Manu Justo 20:39 12/12/2025 20:40 12/12/2025 Chacón sirve a Manu Justo en el área, pero su remate se va fuera por muy poco.

4' La Cultural comienza a carburar 20:38 12/12/2025 20:38 12/12/2025 El equipo leonés mueve el balón en vertical, buscando siempre a Manu Justo.

1' Arranca el partido. 20:34 12/12/2025 20:34 12/12/2025 La SD Huesca comienza el encuentro dominando a la Cultural, con dos disparos peligrosos de Kortajarena y Enol.

00' Saque de honor de Antonio Barrul. 20:32 12/12/2025 20:33 12/12/2025 El púgil leonés campeón del Campeonato Iberoamericano de boxeo hace el saque de honor ante el aplauso de la hinchada del Reino de León.

LA PREVIA: SIN LUCAS RIBEIRO 19:57 12/12/2025 19:57 12/12/2025 Duelo de banquillos Ziganda-Bolo en el partido Cultural-SD Huesca, sin el brasileño Lucas Ribeiro y con Víctor García, Bicho, Pibe y Mboula en el once. No están Iván Calero, Selu Diallo y Tresaco. La Cultural podría dormir en puestos de play off de ascenso si es capaz de vencer a un Huesca que necesita escapar de la zona peligrosa en el Reino de León. En caso de victoria, el equipo de José Ángel Ziganda se situaría en la sexta posición por encima del Burgos CF y por detrás del Castellón, a la espera de los resultados del fin de semana.