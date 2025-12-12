Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Huesca, minuto a minuto
CULTURAL LEONESA
En directo
0
0
SD HUESCA
Comienza la segunda parte
Ya está el balón de nuevo en juego.
Final de la primera parte
El colegiado pita el final de la primera parte con 0-0.
Un minuto de añadido
El árbitro prolonga un minuto.
Uyyyyy!!! Thiago Ojeda roza el gol
En una acción de Mboula, a punto está de marcar Thiago Ojeda.
Chacón chuta y detiene Dani Jiménez
La Cultural busca el gol.
Bicho lanza fuera
Tras el saque de esquina, Bicho chuta fuera.
La Cultural sigue en busca del gol
Chacón penetra por banda y fuerza un córner.
FALLA EL PENALTI MANU JUSTO
Manu Justo lanza la pena máxima y despeja el balón Dani Jiménez.
El árbitro pita penalti a favor de la Cultural tras consultar el VAR
Pena máxima a favor de la Cultural.
Uyyyyy!!! Pibe a punto de anotar el primer gol para la Cultural
Buen disparo del argentino y despeja a córner el portero visitante Dani Jiménez.
Media hora de juego
Mejor la Cultural y con más llegada.
Barzic lo intenta desde fuera del área
El central culturalista chuta, pero el balón sale muy alto por encima de la portería de Dani Jiménez.
La lluvia ha puesto muy rápido el campo
Cada vez llueve más y el balón está muy rápido en contacto con el césped.
Thiago Ojeda lleva peligro
El equipo leonés se hace fuerte con Thiago Ojeda ocupando mucho campo.
El ritmo de juego ha bajado
Los dos equipos se respetan.
La Cultural masca el gol
El equipo leonés por medio de Manu Justo intenta adelantar a la Cultural, sin conseguirlo.
Buenos minutos de la Cultural
Bicho marca el ritmo de la Cultural y abre a los dos extremos.
Uyyyyy!!! Pibe a punto de marcar para la Cultural
El argentino chuta con mucha intención, pero despeja el portero Dani Jiménez.
Bicho mueve al equipo
La capacidad técnica de Bicho hace que el equipo rompa líneas para penetrar, en esta ocasión por la banda de Pibe.
El equipo de Ziganda, muy firme
Los del Reino de León, muy sólidos sobre el campo.
Uyyyyyy!!! Casi marca Manu Justo
Chacón sirve a Manu Justo en el área, pero su remate se va fuera por muy poco.
La Cultural comienza a carburar
El equipo leonés mueve el balón en vertical, buscando siempre a Manu Justo.
Arranca el partido.
La SD Huesca comienza el encuentro dominando a la Cultural, con dos disparos peligrosos de Kortajarena y Enol.
Saque de honor de Antonio Barrul.
El púgil leonés campeón del Campeonato Iberoamericano de boxeo hace el saque de honor ante el aplauso de la hinchada del Reino de León.
LA PREVIA: SIN LUCAS RIBEIRO
Duelo de banquillos Ziganda-Bolo en el partido Cultural-SD Huesca, sin el brasileño Lucas Ribeiro y con Víctor García, Bicho, Pibe y Mboula en el once. No están Iván Calero, Selu Diallo y Tresaco. La Cultural podría dormir en puestos de play off de ascenso si es capaz de vencer a un Huesca que necesita escapar de la zona peligrosa en el Reino de León. En caso de victoria, el equipo de José Ángel Ziganda se situaría en la sexta posición por encima del Burgos CF y por detrás del Castellón, a la espera de los resultados del fin de semana.
ALINEACIONES
CULTURAL: Badía; Iván García, Barzic, Tomás Ribeiro, Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho, Pibe, Mboula, Chacón; y Manu Justo.
SD HUESCA: Dani Jimémez; Carrillo, Pulido, Íñigo Piña, Alonso; Jesús Álvarez, Portillo, Ángel, Dani Ojeda; Kortajarena y Enol.
ÁRBITRO: Alejandro Morilla Turrión (Comité Navarro).