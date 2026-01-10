Sigue el partido Andorra-Cultural Leonesa, minuto a minuto
Luis Chacón (13')
Añadido
Dos minutos de tiempo extra, para llegar al descanso.
Sexto córner del partido a favor del Andorra
Nuevamente la defensa leonesa sabe lidiar con él, y el balón acaba en campo andorrano.
El Andorra controla el esférico sin peligro
El equipo local no encuentra huecos en la férrea defensa leonesa.
Buen tiro del Andorra
Lautaro tira desde la frontal del área, pero Hinojo se interpone muy bien en su camino logrando que el balón llegue manso a las manos de Badía.
Centro del Andorra
Badía se hace muy seguro con el balón, sin dar ninguna oportunidad a los delanteros andorranos.
Gran ocasión de la Cultu desperdiciada
Gran jugada de Diallo, que al final se llenó de balón y falló en el último pase.
Falta del Andorra que se va muy desviada
Sergio Molina manda muy lejos de la portería una buena ocasión de peligro para los del Principado.
Encontronazo entre Ribeiro y Lautaro
El árbitro lo zanja hablando con ambos.
Y otro córner más para los locales
De nuevo despeja de cabeza la defensa culturalista.
Cuarto córner a favor del Andorra
Bien defendido por la Cultural, despejado por Collado de cabeza.
La Cultural se acerca con peligro
Lucas Ribeiro pone un gran balón al espacio dentro del área, pero Yaakobishvili llega antes que nadie.
Centro del Andorra
Nueva llegada del equipo local que se pasea por el área de la Cultural.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL!
0-1. Se adelanta la Cultural con un gol de Chacón tras gran jugada coral de todo el equipo. Asistencia de Ojeda.
Nuevo córner para el Andorra
El balón acaba en otro córner, ya el tercero para los locales, que sirve a la Cultural para salir a la contra.
Falta sobre Collado en el mediocampo
El árbitro perdona la primera amarilla del partido.
Primer córner del partido, a favor del Andorra
Badía despeja de pies.
Llegada de la Cultural
Tresaco centra pero no encuentra rematador.
Otro centro al área del Andorra
Rodri Suárez despeja de cabeza a saque de banda.
Primera llegada del Andorra
Centro al área leonesa, muy bien defendido por el equipo.
Ocasión para la Cultural
Rebote que se envenena y sale a la izquierda del portero andorrano.
Arranca el partido
Ya mueve el primer balón del encuentro el Andorra.
La previa
Ziganda decide devolver al 11 inicial a Lucas Ribeiro. Además, también vuelve al lateral derecho Víctor García, quien ocupará el sitio de Iván Calero. Otro que pierde su lugar es Bicho, que ve como Diallo acompañará en el medio a Thiago Ojeda. Collado por Manu Justo completan los cambios del equipo leonés respecto al último partido. Primer partido del año fuera del Reino de León, no sin incidencias, debido a la nevada caída en Andorra que retrasó la hora de comienzo del choque desde las 16.15 a las 18.30 horas.
ALINEACIONES
ANDORRA: Yaakobishvili; Carrique, Gael Alonso, Sergio Molina, Álex Calvo; Akman, Álvaro Martín, Dani; Lautaro de León, Manu Nieto y Kim Min-Su
CULTURAL: Édgar Badia; Victor García, Rodri Suárez, Matía Barzic, Roger Hinojo; Thiago Ojeda, Diallo; Ribeiro, Luis Chacón, Rafa Tresaco; y Collado.
ÁRBITRO: Saúl Ais (Comité Valenciano).