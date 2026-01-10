Sigue el partido Andorra-Cultural Leonesa, minuto a minuto

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

45' Añadido 19:16 10/01/2026 19:16 10/01/2026 Dos minutos de tiempo extra, para llegar al descanso.

43' Sexto córner del partido a favor del Andorra 19:14 10/01/2026 19:14 10/01/2026 Nuevamente la defensa leonesa sabe lidiar con él, y el balón acaba en campo andorrano.

40' El Andorra controla el esférico sin peligro 19:10 10/01/2026 19:10 10/01/2026 El equipo local no encuentra huecos en la férrea defensa leonesa.

35' Buen tiro del Andorra 19:06 10/01/2026 19:06 10/01/2026 Lautaro tira desde la frontal del área, pero Hinojo se interpone muy bien en su camino logrando que el balón llegue manso a las manos de Badía.

32' Centro del Andorra 19:02 10/01/2026 19:02 10/01/2026 Badía se hace muy seguro con el balón, sin dar ninguna oportunidad a los delanteros andorranos.

30' Gran ocasión de la Cultu desperdiciada 19:01 10/01/2026 19:01 10/01/2026 Gran jugada de Diallo, que al final se llenó de balón y falló en el último pase.

28' Falta del Andorra que se va muy desviada 18:58 10/01/2026 18:58 10/01/2026 Sergio Molina manda muy lejos de la portería una buena ocasión de peligro para los del Principado.

26' Encontronazo entre Ribeiro y Lautaro 18:57 10/01/2026 18:57 10/01/2026 El árbitro lo zanja hablando con ambos.

24' Y otro córner más para los locales 18:54 10/01/2026 18:54 10/01/2026 De nuevo despeja de cabeza la defensa culturalista.

22' Cuarto córner a favor del Andorra 18:52 10/01/2026 18:52 10/01/2026 Bien defendido por la Cultural, despejado por Collado de cabeza.

20' La Cultural se acerca con peligro 18:50 10/01/2026 18:50 10/01/2026 Lucas Ribeiro pone un gran balón al espacio dentro del área, pero Yaakobishvili llega antes que nadie.

18' Centro del Andorra 18:48 10/01/2026 18:48 10/01/2026 Nueva llegada del equipo local que se pasea por el área de la Cultural.

13' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL! 18:46 10/01/2026 18:48 10/01/2026 0-1. Se adelanta la Cultural con un gol de Chacón tras gran jugada coral de todo el equipo. Asistencia de Ojeda.

12' Nuevo córner para el Andorra 18:44 10/01/2026 18:44 10/01/2026 El balón acaba en otro córner, ya el tercero para los locales, que sirve a la Cultural para salir a la contra.

11' Falta sobre Collado en el mediocampo 18:41 10/01/2026 18:41 10/01/2026 El árbitro perdona la primera amarilla del partido.

7' Primer córner del partido, a favor del Andorra 18:39 10/01/2026 18:39 10/01/2026 Badía despeja de pies.

6' Llegada de la Cultural 18:36 10/01/2026 18:36 10/01/2026 Tresaco centra pero no encuentra rematador.

5' Otro centro al área del Andorra 18:36 10/01/2026 18:36 10/01/2026 Rodri Suárez despeja de cabeza a saque de banda.

3' Primera llegada del Andorra 18:33 10/01/2026 18:34 10/01/2026 Centro al área leonesa, muy bien defendido por el equipo.

1' Ocasión para la Cultural 18:32 10/01/2026 18:32 10/01/2026 Rebote que se envenena y sale a la izquierda del portero andorrano.

1' Arranca el partido

18:30 10/01/2026 18:30 10/01/2026 Ya mueve el primer balón del encuentro el Andorra.

La previa 18:23 10/01/2026 18:54 10/01/2026 Ziganda decide devolver al 11 inicial a Lucas Ribeiro. Además, también vuelve al lateral derecho Víctor García, quien ocupará el sitio de Iván Calero. Otro que pierde su lugar es Bicho, que ve como Diallo acompañará en el medio a Thiago Ojeda. Collado por Manu Justo completan los cambios del equipo leonés respecto al último partido. Primer partido del año fuera del Reino de León, no sin incidencias, debido a la nevada caída en Andorra que retrasó la hora de comienzo del choque desde las 16.15 a las 18.30 horas.