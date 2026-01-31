Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Deportivo de la Coruña, minuto a minuto
Cultural Leonesa
En directo
0
0
Deportivo de la Coruña
Sobrino remata fuera
Sobrino chuta fuera tras servicio de Thiago Ojeda.
Dos sustituciones en el Dépor
- Abandonan el campo José Ángel y Mulattieri y entran Patiño y Nsongo.
Cambio en la Cultural
Se va Tresaco y salta al césped Víctor Moreno.
Calero dispara desde fuera del área
El balón se va fuera.
Uyyyyy!!! Hinojo saca bajo palos
El Dépor a punto de adelantarse en el marcador, pero Hinojo despeja el balón bajo palos.
El equipo leonés sigue atacando
Thiago Ojeda abre para Calero, pero despeja Noubi.
Amarilla a Selu Diallo
La árbitra amonesta al culturalista Diallo por falta técnica. Antes Mella envió el balón a la cruceta en un balón llovido.
11.540 aficionados en el Reino de León
El estadio leonés congrega a 11.540 fieles de ambos equipos.
Cambio en el Deportivo
Se va Stoichkov y entra al campo Mella.
El equipo leonés superior
La Cultural a punto del gol tras disparo de Diallo.
Sobrino se desgasta en busca del gol
Remate fuera del delantero culturalista.
La Cultural domina y quiere adelantarse
Maestre se lleva todos los balones en el centro del campo.
Luis Cruz!!! cerca del gol
El visitante Luismi Cruz manda el balón al palo derecho de Badía en un centro-chut.
El equipo culturalista sale a por todas
Tresaco sobre Sobrino. El gol está cerca.
Sobrino, espectacular
El atacante de la Cultural se deja la piel arriba.
Comienza la segunda parte
Vuelve a moverse el balón.
Final de la primera parte
La árbitra Marta Huerta de Aza pita la conclusión de la primera parte.
El Dépor a punto de marcar
Mulattieri crea mucho peligro, pero el balón se va fuera.
Córner sin consecuencias
El Dépor bota un saque de esquina, que despeja la defensa culturalista.
Calero la vuelve a poner
El extremo derecho culturalista la mete al área, pero se adelanta el portero visitante Álvaro Ferllo.
Sobrino trabaja arriba
El delantero de la Cultural pide balones arriba.
El Dépor baja intensidad al partido
El equipo gallego no quiere un ritmo alto.
El equipo culturalista busca el gol
El centro del campo se lleva los balones divididos por medio de Maestre y Ojeda, pero arriba se impone la defensa visitante.
Calero, muy bien en defensa
El todoterreno culturalista se multiplica.
Media hora de juego sin movimientos en el marcador
El Dépor sostiene a la Cultural, pese al ataque leonés.
Amarilla a José Ángel del Dépor
Tarjeta amarilla al deportivista José Ángel por manotazo a Thiago Ojeda.
Selu Diallo presiona arriba
Selu Diallo trata de recuperar balones arriba.
Calero pone el servicio desde la banda derecha
El culturalista la mete al área, pero se adelanta el portero Álvaro Ferllo.
Falta a favor de la Cultural
La pone Calero.
Uyyyyy Hinojo!!!
Entra Tresaco por la banda, pasa a Tresaco, que dispara fuera por poco.
La Cultural busca el gol
De nuevo Selu Diallo lo intenta, peeo despeja Loureiro.
Amarilla a Tresaco
Cartulina amarilla al culturalista Tresaco por dura entrada a un contrario.
Primer cuarto de hora
El delantero Mulattieri falla solo delante de Badía.
La Cultural merece ya el gol
El equipo leonés ataca una y otra vez la portería de Álvaro Ferllo.
Calero está en todos los sitios
Calero sube el balón por el centro, sin acompañamiento.
Galopada por la banda izquierda de Tresaco
Tresaco intenta penetrar en el área gallega, pero se le va el balón.
Calero saca una falta
Calero pone el balón al área y cabecea Thiago Ojeda fuera.
El Deportivo se defiende
El conjunto gallego aguanta el dominio de la Cultural.
Sobrino pelea arriba
Rubén Sobrino en la punta de ataque crea mucho peligro.
La Cultural domina
De nuevo Calero, muy activo, dispara y detiene el portero Álvaro Ferllo.
Uyyyyy!!! Calero al palo derecho de la portería de Álvaro Ferllo
La Cultural a punto de marcar el primero.
Arranca el partido
Ya se mueve el balón.
Día Mundial Contra el Cáncer
Dos representantes de la Asociación Contra el Cáncer hacen el saque de honor.
Ambientazo en las gradas
Las aficiones de la Cultural y del Dépor volcadas con sus equipos.
A punto de comenzar el partido en el Reino de León
Sorteo de campo y de saque.
La previa
Partidazo en el Reino de León. La Cultural, que lleva seis jornadas sin conocer la victoria, afronta la visita del Deportivo con la agonía de situarse ya en la zona de descenso tras el empate entre la Real Sociedad B y Las Palmas (1-1) en el partido adelantado a este viernes de la vigesimocuarta jornada de Liga de Segunda División. Todo lo contrario que el conjunto gallego, que, con seis triunfos como visitante, necesita mantener su ritmo de puntuación lejos de Riazor para no descolgarse de la pelea por el ascenso directo.
ALINEACIONES:
CULTURAL LEONESA: Badía; Víctor García, Rodri, Barzic, Hinojo; Maestre, Ojeda, Selu Diallo, Calero, Tresaco; y Sobrino.
DEPORTIVO DE LA CORUÑA: Álvaro Ferllo; Altimira, Loureiro, Noubi, Quagliata, José Ángel, Mario Soriano, Luismi Cruz, Yeremay, Stoichkov; y Mulattieri.
ÁRBITRA: Marta Huerta de Aza (Comité Tinerfeño).