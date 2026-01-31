Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Deportivo de la Coruña, minuto a minuto

69' Sobrino remata fuera 20:00 31/01/2026 20:01 31/01/2026 Sobrino chuta fuera tras servicio de Thiago Ojeda.

66' Dos sustituciones en el Dépor 19:59 31/01/2026 19:59 31/01/2026 Abandonan el campo José Ángel y Mulattieri y entran Patiño y Nsongo.

66' Cambio en la Cultural 19:57 31/01/2026 19:57 31/01/2026 Se va Tresaco y salta al césped Víctor Moreno.

65' Calero dispara desde fuera del área 19:56 31/01/2026 20:01 31/01/2026 El balón se va fuera.

64' Uyyyyy!!! Hinojo saca bajo palos 19:55 31/01/2026 19:55 31/01/2026 El Dépor a punto de adelantarse en el marcador, pero Hinojo despeja el balón bajo palos.

63' El equipo leonés sigue atacando 19:53 31/01/2026 19:53 31/01/2026 Thiago Ojeda abre para Calero, pero despeja Noubi.

60' Amarilla a Selu Diallo 19:52 31/01/2026 19:52 31/01/2026 La árbitra amonesta al culturalista Diallo por falta técnica. Antes Mella envió el balón a la cruceta en un balón llovido.

58' 11.540 aficionados en el Reino de León 19:49 31/01/2026 19:49 31/01/2026 El estadio leonés congrega a 11.540 fieles de ambos equipos.

56 Cambio en el Deportivo 19:48 31/01/2026 19:48 31/01/2026 Se va Stoichkov y entra al campo Mella.

55' El equipo leonés superior 19:46 31/01/2026 19:46 31/01/2026 La Cultural a punto del gol tras disparo de Diallo.

53' Sobrino se desgasta en busca del gol 19:44 31/01/2026 19:45 31/01/2026 Remate fuera del delantero culturalista.

52' La Cultural domina y quiere adelantarse 19:43 31/01/2026 19:43 31/01/2026 Maestre se lleva todos los balones en el centro del campo.

50' Luis Cruz!!! cerca del gol 19:41 31/01/2026 19:41 31/01/2026 El visitante Luismi Cruz manda el balón al palo derecho de Badía en un centro-chut.

48' El equipo culturalista sale a por todas 19:39 31/01/2026 19:39 31/01/2026 Tresaco sobre Sobrino. El gol está cerca.

47' Sobrino, espectacular 19:37 31/01/2026 19:37 31/01/2026 El atacante de la Cultural se deja la piel arriba.

46' Comienza la segunda parte 19:36 31/01/2026 19:36 31/01/2026 Vuelve a moverse el balón.

45' Final de la primera parte 19:19 31/01/2026 19:20 31/01/2026 La árbitra Marta Huerta de Aza pita la conclusión de la primera parte.

45' El Dépor a punto de marcar 19:18 31/01/2026 19:18 31/01/2026 Mulattieri crea mucho peligro, pero el balón se va fuera.

44' Córner sin consecuencias 19:15 31/01/2026 19:15 31/01/2026 El Dépor bota un saque de esquina, que despeja la defensa culturalista.

42' Calero la vuelve a poner 19:14 31/01/2026 19:14 31/01/2026 El extremo derecho culturalista la mete al área, pero se adelanta el portero visitante Álvaro Ferllo.

39' Sobrino trabaja arriba 19:12 31/01/2026 19:12 31/01/2026 El delantero de la Cultural pide balones arriba.

35' El Dépor baja intensidad al partido 19:11 31/01/2026 19:11 31/01/2026 El equipo gallego no quiere un ritmo alto.

34' El equipo culturalista busca el gol 19:09 31/01/2026 19:09 31/01/2026 El centro del campo se lleva los balones divididos por medio de Maestre y Ojeda, pero arriba se impone la defensa visitante.

32' Calero, muy bien en defensa 19:07 31/01/2026 19:07 31/01/2026 El todoterreno culturalista se multiplica.

30' Media hora de juego sin movimientos en el marcador 19:04 31/01/2026 19:05 31/01/2026 El Dépor sostiene a la Cultural, pese al ataque leonés.

26' Amarilla a José Ángel del Dépor 19:03 31/01/2026 19:03 31/01/2026 Tarjeta amarilla al deportivista José Ángel por manotazo a Thiago Ojeda.

25' Selu Diallo presiona arriba 19:00 31/01/2026 19:00 31/01/2026 Selu Diallo trata de recuperar balones arriba.

24' Calero pone el servicio desde la banda derecha 18:58 31/01/2026 18:58 31/01/2026 El culturalista la mete al área, pero se adelanta el portero Álvaro Ferllo.

22' Falta a favor de la Cultural 18:56 31/01/2026 18:56 31/01/2026 La pone Calero.

20' Uyyyyy Hinojo!!! 18:55 31/01/2026 18:55 31/01/2026 Entra Tresaco por la banda, pasa a Tresaco, que dispara fuera por poco.

17' La Cultural busca el gol 18:52 31/01/2026 18:52 31/01/2026 De nuevo Selu Diallo lo intenta, peeo despeja Loureiro.

15' Amarilla a Tresaco 18:50 31/01/2026 18:51 31/01/2026 Cartulina amarilla al culturalista Tresaco por dura entrada a un contrario.

15' Primer cuarto de hora 18:50 31/01/2026 18:53 31/01/2026 El delantero Mulattieri falla solo delante de Badía.

13' La Cultural merece ya el gol 18:47 31/01/2026 18:47 31/01/2026 El equipo leonés ataca una y otra vez la portería de Álvaro Ferllo.

12' Calero está en todos los sitios 18:46 31/01/2026 18:46 31/01/2026 Calero sube el balón por el centro, sin acompañamiento.

11' Galopada por la banda izquierda de Tresaco 18:45 31/01/2026 19:27 31/01/2026 Tresaco intenta penetrar en el área gallega, pero se le va el balón.

9' Calero saca una falta 18:43 31/01/2026 18:43 31/01/2026 Calero pone el balón al área y cabecea Thiago Ojeda fuera.

7' El Deportivo se defiende 18:41 31/01/2026 18:41 31/01/2026 El conjunto gallego aguanta el dominio de la Cultural.

5' Sobrino pelea arriba 18:40 31/01/2026 18:40 31/01/2026 Rubén Sobrino en la punta de ataque crea mucho peligro.

4' La Cultural domina 18:39 31/01/2026 18:40 31/01/2026 De nuevo Calero, muy activo, dispara y detiene el portero Álvaro Ferllo.

2' Uyyyyy!!! Calero al palo derecho de la portería de Álvaro Ferllo 18:37 31/01/2026 18:37 31/01/2026 La Cultural a punto de marcar el primero.

1' Arranca el partido 18:35 31/01/2026 18:35 31/01/2026 Ya se mueve el balón.

Día Mundial Contra el Cáncer 18:35 31/01/2026 19:23 31/01/2026 Dos representantes de la Asociación Contra el Cáncer hacen el saque de honor.

Ambientazo en las gradas 18:33 31/01/2026 18:33 31/01/2026 Las aficiones de la Cultural y del Dépor volcadas con sus equipos.

A punto de comenzar el partido en el Reino de León 18:32 31/01/2026 18:32 31/01/2026 Sorteo de campo y de saque.

La previa 18:25 31/01/2026 18:25 31/01/2026 Partidazo en el Reino de León. La Cultural, que lleva seis jornadas sin conocer la victoria, afronta la visita del Deportivo con la agonía de situarse ya en la zona de descenso tras el empate entre la Real Sociedad B y Las Palmas (1-1) en el partido adelantado a este viernes de la vigesimocuarta jornada de Liga de Segunda División. Todo lo contrario que el conjunto gallego, que, con seis triunfos como visitante, necesita mantener su ritmo de puntuación lejos de Riazor para no descolgarse de la pelea por el ascenso directo.