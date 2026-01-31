Diario de León

Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Deportivo de la Coruña, minuto a minuto

Cultural

Cultural Leonesa

En directo

0

0

R.C. Deportivo de La Coruña

Deportivo de la Coruña

Marta Huerta de Aza (Comité Tinerfeño)

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

Sobrino remata fuera

Sobrino chuta fuera tras servicio de Thiago Ojeda.

Dos sustituciones en el Dépor

  • Abandonan el campo José Ángel y Mulattieri y entran Patiño y Nsongo.

Cambio en la Cultural

Se va Tresaco y salta al césped Víctor Moreno.

Calero dispara desde fuera del área

El balón se va fuera.

Uyyyyy!!! Hinojo saca bajo palos

El Dépor a punto de adelantarse en el marcador, pero Hinojo despeja el balón bajo palos.

El equipo leonés sigue atacando

Thiago Ojeda abre para Calero, pero despeja Noubi.

Amarilla a Selu Diallo

La árbitra amonesta al culturalista Diallo por falta técnica. Antes Mella envió el balón a la cruceta en un balón llovido.

11.540 aficionados en el Reino de León

El estadio leonés congrega a 11.540 fieles de ambos equipos.

Cambio en el Deportivo

Se va Stoichkov y entra al campo Mella.

El equipo leonés superior

La Cultural a punto del gol tras disparo de Diallo.

Sobrino se desgasta en busca del gol

Remate fuera del delantero culturalista.

La Cultural domina y quiere adelantarse

Maestre se lleva todos los balones en el centro del campo.

Luis Cruz!!! cerca del gol

El visitante Luismi Cruz manda el balón al palo derecho de Badía en un centro-chut.

El equipo culturalista sale a por todas

Tresaco sobre Sobrino. El gol está cerca.

Sobrino, espectacular

El atacante de la Cultural se deja la piel arriba.

Comienza la segunda parte

Vuelve a moverse el balón.

Final de la primera parte

La árbitra Marta Huerta de Aza pita la conclusión de la primera parte.

El Dépor a punto de marcar

Mulattieri crea mucho peligro, pero el balón se va fuera.

Córner sin consecuencias

El Dépor bota un saque de esquina, que despeja la defensa culturalista.

Calero la vuelve a poner

El extremo derecho culturalista la mete al área, pero se adelanta el portero visitante Álvaro Ferllo.

Sobrino trabaja arriba

El delantero de la Cultural pide balones arriba.

El Dépor baja intensidad al partido

El equipo gallego no quiere un ritmo alto.

El equipo culturalista busca el gol

El centro del campo se lleva los balones divididos por medio de Maestre y Ojeda, pero arriba se impone la defensa visitante.

Calero, muy bien en defensa

El todoterreno culturalista se multiplica.

Media hora de juego sin movimientos en el marcador

El Dépor sostiene a la Cultural, pese al ataque leonés.

Amarilla a José Ángel del Dépor

Tarjeta amarilla al deportivista José Ángel por manotazo a Thiago Ojeda.

Selu Diallo presiona arriba

Selu Diallo trata de recuperar balones arriba.

Calero pone el servicio desde la banda derecha

El culturalista la mete al área, pero se adelanta el portero Álvaro Ferllo.

Falta a favor de la Cultural

La pone Calero.

Uyyyyy Hinojo!!!

Entra Tresaco por la banda, pasa a Tresaco, que dispara fuera por poco.

La Cultural busca el gol

De nuevo Selu Diallo lo intenta, peeo despeja Loureiro.

Amarilla a Tresaco

Cartulina amarilla al culturalista Tresaco por dura entrada a un contrario.

Primer cuarto de hora

El delantero Mulattieri falla solo delante de Badía.

La Cultural merece ya el gol

El equipo leonés ataca una y otra vez la portería de Álvaro Ferllo.

Calero está en todos los sitios

Calero sube el balón por el centro, sin acompañamiento.

Galopada por la banda izquierda de Tresaco

Tresaco intenta penetrar en el área gallega, pero se le va el balón.

Calero saca una falta

Calero pone el balón al área y cabecea Thiago Ojeda fuera.

El Deportivo se defiende

El conjunto gallego aguanta el dominio de la Cultural.

Sobrino pelea arriba

Rubén Sobrino en la punta de ataque crea mucho peligro.

La Cultural domina

De nuevo Calero, muy activo, dispara y detiene el portero Álvaro Ferllo.

Uyyyyy!!! Calero al palo derecho de la portería de Álvaro Ferllo

La Cultural a punto de marcar el primero.

Arranca el partido

Ya se mueve el balón.

Día Mundial Contra el Cáncer

Dos representantes de la Asociación Contra el Cáncer hacen el saque de honor.

Ambientazo en las gradas

Las aficiones de la Cultural y del Dépor volcadas con sus equipos.

A punto de comenzar el partido en el Reino de León

Sorteo de campo y de saque.

La previa

Partidazo en el Reino de León. La Cultural, que lleva seis jornadas sin conocer la victoria, afronta la visita del Deportivo con la agonía de situarse ya en la zona de descenso tras el empate entre la Real Sociedad B y Las Palmas (1-1) en el partido adelantado a este viernes de la vigesimocuarta jornada de Liga de Segunda División. Todo lo contrario que el conjunto gallego, que, con seis triunfos como visitante, necesita mantener su ritmo de puntuación lejos de Riazor para no descolgarse de la pelea por el ascenso directo.

ALINEACIONES:

CULTURAL LEONESA: Badía; Víctor García, Rodri, Barzic, Hinojo; Maestre, Ojeda, Selu Diallo, Calero, Tresaco; y Sobrino.
DEPORTIVO DE LA CORUÑA: Álvaro Ferllo; Altimira, Loureiro, Noubi, Quagliata, José Ángel, Mario Soriano, Luismi Cruz, Yeremay, Stoichkov; y Mulattieri.
ÁRBITRA: Marta Huerta de Aza (Comité Tinerfeño).

tracking