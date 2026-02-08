Sigue el partido Málaga-Cultural Leonesa, minuto a minuto
Málaga CF
En directo
0
1
Cultural Leonesa
Calero (39')
El árbitro añade 3 minutos al primer tiempo
El colegiado prolonga 3 minutos.
La Cultural tiene el balón
Los de Ziganda quieren llegar al descanso con ventaja en el marcador.
El conjunto leonés mantiene el balón en su poder
El equipo culturalista pasa por el mejor momento del partido.
GOOOOOOOOOOOOOOOL DE CALERO PARA LA CULTURAL!!!
0-1: Disparo raso y fuerte de Calero que se cuela a la derecha del portero Herrero.
Clara ocasión de Larrubia
Buena acción local tras error de Chacón y Rodri, que Larrubia dispara, pero el balón sale por encima del larguero.
Sin ocasiones de gol
Ninguno de los dos equipos hace trabajar a los porteros.
Larrubia y Chupe no pueden con la defensa leonesa
Los locales Larrubia y Chupe entran en el área, pero resuelve Barzic.
La Cultural cada vez esta mejor
El equipo culturalista se ha sacudido el dominio local y comienza a montar penetraciones por la banda de Tresaco.
Primera media hora de juego
Sin movimientos en el marcador.
Amarilla a Sergi Maestre
El culturalista corta la contra de Puga con falta por detrás.
Uyyyyy!!! la mejor ocasión del partido
Sobrino a punto de marcar para la Cultural, pero no llega al remate.
Sobrino, muy activo
El punta culturalista no llega a un servicio de Barzic por muy poco.
Saque de esquina sin consecuencias
El equipo leonés bota el córner sin crear peligro.
Sobrino crea peligro
Herrero saca el balón a córner.
Tresaco pide córner
El culturalista se queja al no conceder el árbitro un saque de esquina que parecía favorable a la Cultural.
El equipo leonés ya no es tan dominada
El arreón inicial lo ha aguantado bien la Cultural.
Primer cuarto de hora sin ocasiones de gol
Pese al dominio local, la Cultural no sufre y comienza a estirarse.
El portero culturalista Badía, sin trabajo
El dominio malagueño no ha significado ninguna ocasión clara para los de La Rosaleda.
Mucho trabajo de Hinojo
La banda de Hinojo es la más utilizada para penetrar el equipo local, pero hasta el momento muy seguro el lateral izquierdo cedido por el Espanyol.
Selu Diallo busca la contra
El culturalista quiere sorprender a la contra, pero sin consecuencias.
Muy contundente la defensa leonesa
Barzic y Rodri se muestran muy sólidos.
La defensa culturalista, muy bien
Aguantan Rodri y Barzic a los atacantes locales.
Tresaco ayuda en defensa
Penetración del local Larrubia, que defiende muy bien Tresaco, con Ziganda aplaudiendo dicha acción.
La Cultural, bien plantada en el campo
El equipo leonés presiona la salida del balón del Málaga CF muy arriba.
Tresaco avanza
El culturalista es objeto de falta en la medular.
Arranca el partido en La Rosaleda
Ya mueve el balón el Málaga CF.
La previa
La Rosaleda tiene que ser el arranque de los de Ziganda para recuperar el terreno perdido en la tabla de Segunda División ante el Málaga CF. La Cultural sólo piensa en romper su racha de siete jornadas sin ganar. Para ello sus integrantes han estado durante la semana concentrados en Marbella para preparar el choque, además de buscar una convivencia en la plantilla tras las únicas incorporaciones de Víctor Moreno, Homam Al-Amin y Peru Rodríguez, incompletas para lo que realmente necesita el cuadro leonés. Al once de Ziganda y también en la convocatoria le falta Thiago Ojeda por molestias físicas (?), mientras que el resto componen el equipo de gala que suele emplear el técnico navarro.
ÁLINEACIONES
MÁLAGA: Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Merino, Dotor, Larrubia, Joaquín Muñoz; Dani Lorenzo y Chupe.
CULTURAL: Badía; Víctor García, Rodri, Barzic, Hinojo; Sergi Maestre, Selu Diallo, Calero, Tresaco; Chacón y Sobrino.
ÁRBITRO: Alonso de Ena Wolf (Comité Aragonés).