Sigue el partido Málaga-Cultural Leonesa, minuto a minuto

45' El árbitro añade 3 minutos al primer tiempo 21:49 08/02/2026 21:49 08/02/2026 El colegiado prolonga 3 minutos.

44' La Cultural tiene el balón 21:48 08/02/2026 21:48 08/02/2026 Los de Ziganda quieren llegar al descanso con ventaja en el marcador.

42' El conjunto leonés mantiene el balón en su poder 21:46 08/02/2026 21:46 08/02/2026 El equipo culturalista pasa por el mejor momento del partido.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOL DE CALERO PARA LA CULTURAL!!! 21:43 08/02/2026 21:45 08/02/2026 0-1: Disparo raso y fuerte de Calero que se cuela a la derecha del portero Herrero.

38' Clara ocasión de Larrubia 21:42 08/02/2026 21:43 08/02/2026 Buena acción local tras error de Chacón y Rodri, que Larrubia dispara, pero el balón sale por encima del larguero.

35' Sin ocasiones de gol 21:39 08/02/2026 21:39 08/02/2026 Ninguno de los dos equipos hace trabajar a los porteros.

34' Larrubia y Chupe no pueden con la defensa leonesa 21:38 08/02/2026 21:38 08/02/2026 Los locales Larrubia y Chupe entran en el área, pero resuelve Barzic.

32' La Cultural cada vez esta mejor 21:36 08/02/2026 21:36 08/02/2026 El equipo culturalista se ha sacudido el dominio local y comienza a montar penetraciones por la banda de Tresaco.

30' Primera media hora de juego 21:34 08/02/2026 21:34 08/02/2026 Sin movimientos en el marcador.

28' Amarilla a Sergi Maestre 21:31 08/02/2026 21:32 08/02/2026 El culturalista corta la contra de Puga con falta por detrás.

26' Uyyyyy!!! la mejor ocasión del partido 21:30 08/02/2026 21:30 08/02/2026 Sobrino a punto de marcar para la Cultural, pero no llega al remate.

25' Sobrino, muy activo 21:29 08/02/2026 21:29 08/02/2026 El punta culturalista no llega a un servicio de Barzic por muy poco.

21' Saque de esquina sin consecuencias 21:25 08/02/2026 21:25 08/02/2026 El equipo leonés bota el córner sin crear peligro.

20' Sobrino crea peligro 21:24 08/02/2026 21:24 08/02/2026 Herrero saca el balón a córner.

19' Tresaco pide córner 21:23 08/02/2026 21:23 08/02/2026 El culturalista se queja al no conceder el árbitro un saque de esquina que parecía favorable a la Cultural.

18' El equipo leonés ya no es tan dominada 21:22 08/02/2026 21:22 08/02/2026 El arreón inicial lo ha aguantado bien la Cultural.

15' Primer cuarto de hora sin ocasiones de gol 21:20 08/02/2026 21:20 08/02/2026 Pese al dominio local, la Cultural no sufre y comienza a estirarse.

14' El portero culturalista Badía, sin trabajo 21:18 08/02/2026 21:18 08/02/2026 El dominio malagueño no ha significado ninguna ocasión clara para los de La Rosaleda.

13' Mucho trabajo de Hinojo 21:17 08/02/2026 21:19 08/02/2026 La banda de Hinojo es la más utilizada para penetrar el equipo local, pero hasta el momento muy seguro el lateral izquierdo cedido por el Espanyol.

12' Selu Diallo busca la contra 21:16 08/02/2026 21:16 08/02/2026 El culturalista quiere sorprender a la contra, pero sin consecuencias.

10' Muy contundente la defensa leonesa 21:14 08/02/2026 21:14 08/02/2026 Barzic y Rodri se muestran muy sólidos.

7' La defensa culturalista, muy bien 21:11 08/02/2026 21:19 08/02/2026 Aguantan Rodri y Barzic a los atacantes locales.

4' Tresaco ayuda en defensa 21:09 08/02/2026 21:09 08/02/2026 Penetración del local Larrubia, que defiende muy bien Tresaco, con Ziganda aplaudiendo dicha acción.

2' La Cultural, bien plantada en el campo 21:07 08/02/2026 21:07 08/02/2026 El equipo leonés presiona la salida del balón del Málaga CF muy arriba.

1' Tresaco avanza 21:04 08/02/2026 21:04 08/02/2026 El culturalista es objeto de falta en la medular.

1' Arranca el partido en La Rosaleda 21:03 08/02/2026 21:03 08/02/2026 Ya mueve el balón el Málaga CF.

La previa 20:46 08/02/2026 21:05 08/02/2026 La Rosaleda tiene que ser el arranque de los de Ziganda para recuperar el terreno perdido en la tabla de Segunda División ante el Málaga CF. La Cultural sólo piensa en romper su racha de siete jornadas sin ganar. Para ello sus integrantes han estado durante la semana concentrados en Marbella para preparar el choque, además de buscar una convivencia en la plantilla tras las únicas incorporaciones de Víctor Moreno, Homam Al-Amin y Peru Rodríguez, incompletas para lo que realmente necesita el cuadro leonés. Al once de Ziganda y también en la convocatoria le falta Thiago Ojeda por molestias físicas (?), mientras que el resto componen el equipo de gala que suele emplear el técnico navarro.