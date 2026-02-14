Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Real Zaragoza

45' Tiempo añadido 19:16 14/02/2026 19:16 14/02/2026 Cuatro minutos de tiempo extra en el primer tiempo.

43' Amarilla a Maestre 19:15 14/02/2026 19:15 14/02/2026 Por una falta en el mediocampo.

42' Balón al área zaragozana 19:14 14/02/2026 19:15 14/02/2026 Víctor García centra pero la defensa visitante despeja.

39' La Cultural mantiene el dominio 19:10 14/02/2026 19:10 14/02/2026 Tras el penalti fallado, el equipo leonés tienen el balón pero sin acercarse a las inmediaciones de Andrada.

35' Andrada detiene la pena máxima 19:07 14/02/2026 19:07 14/02/2026 Sobrino falla el penalti que acaba fácil en las manos del arquero.

34' ¡PENALTI para la Cultural! 19:06 14/02/2026 19:06 14/02/2026 Por mano dentro del área de Francho. El árbitro necesitó de la revisión en el VAR.

32' Amarilla a Rober González 19:04 14/02/2026 19:04 14/02/2026 Por la falta previa.

32' Remata Barzic de cabeza 19:03 14/02/2026 19:03 14/02/2026 El croata remata a las manos de Andrada.

28' Tresaco crea peligro 18:59 14/02/2026 18:59 14/02/2026 Ahora la ocasión llegó desde el otro extremo y Andrada logra despejar. En el contraataque la defensa leonesa disipa el peligro.

26' Mal último pase 18:57 14/02/2026 18:57 14/02/2026 Jugada interesante de la Cultural que se acaba perdiendo en la disformidad tras un mal toque de Víctor García.

22' Minutos de tanteo 18:53 14/02/2026 18:53 14/02/2026 Ninguno de los dos equipos logra hilvanar jugadas de peligro y controlar el balón con sentido. Al final Rodri Suárez es objeto de una clara falta en posiciones defensivas.

18' Larios provoca un córner 18:49 14/02/2026 18:49 14/02/2026 El lateral andaluz ha vuelto a León con ganas de demostrar que se equivocaron con él.

14' Falta sobre Calero 18:46 14/02/2026 18:46 14/02/2026 Calero, que hoy está jugando de extremo, es objeto de falta en una posición peligrosa.

11' Mawuli por lo suelos 18:43 14/02/2026 18:43 14/02/2026 El jugador del Zaragoza se lleva un balonazo en la cara y se para el partido.

8' Ocasión del Zaragoza 18:40 14/02/2026 18:40 14/02/2026 Despeja Rodri Suárez a saque de esquina.

3' Primer acercamiento de la Cultu 18:33 14/02/2026 18:33 14/02/2026 Calero centra y el portero zaragocista atrapa sin problemas.

1' Rueda el balón en el Reino 18:31 14/02/2026 18:32 14/02/2026 El Zaragoza pone en juego el primer balón, que acaba en saque de banda su favor.

Cartulinas rojas al cielo 18:29 14/02/2026 18:29 14/02/2026 La afición culturalista muestra con cartulinas rojas su enfado con las últimas actuaciones arbitrales.

Previa del partido 18:18 14/02/2026 18:19 14/02/2026 En el partido de la primera vuelta, la Cultural goleó a un equipo Zaragoza (0-5) triste, reservón y sin actitud, que jugó toda la segunda parte con nueve por las expulsiones de Juan Sebastián y Akouokou. En el partido de hoy Lucas Ribeiro volverá a esperar su oportunidad desde el banquillo. Igual que los fichajes invernales Peru, Víctor Moreno y Homam. Es también la vuelta a León de Juan Larios, que abandonó el equipo culturalista hace escasas semanas.