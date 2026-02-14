Diario de León

Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Real Zaragoza

Jon Ander González (Comité vasco)

Tiempo añadido

Cuatro minutos de tiempo extra en el primer tiempo.

Amarilla a Maestre

Por una falta en el mediocampo.

Balón al área zaragozana

Víctor García centra pero la defensa visitante despeja.

La Cultural mantiene el dominio

Tras el penalti fallado, el equipo leonés tienen el balón pero sin acercarse a las inmediaciones de Andrada.

Andrada detiene la pena máxima

Sobrino falla el penalti que acaba fácil en las manos del arquero. 

¡PENALTI para la Cultural!

Por mano dentro del área de Francho. El árbitro necesitó de la revisión en el VAR.

Amarilla a Rober González

Por la falta previa.

Remata Barzic de cabeza

El croata remata a las manos de Andrada.

Tresaco crea peligro

Ahora la ocasión llegó desde el otro extremo y Andrada logra despejar. En el contraataque la defensa leonesa disipa el peligro.

Mal último pase

Jugada interesante de la Cultural que se acaba perdiendo en la disformidad tras un mal toque de Víctor García.

Minutos de tanteo

Ninguno de los dos equipos logra hilvanar jugadas de peligro y controlar el balón con sentido. Al final Rodri Suárez es objeto de una clara falta en posiciones defensivas.

Larios provoca un córner

El lateral andaluz ha vuelto a León con ganas de demostrar que se equivocaron con él.

Falta sobre Calero

Calero, que hoy está jugando de extremo, es objeto de falta en una posición peligrosa. 

Mawuli por lo suelos

El jugador del Zaragoza se lleva un balonazo en la cara y se para el partido.

Ocasión del Zaragoza

Despeja Rodri Suárez a saque de esquina.

Primer acercamiento de la Cultu

Calero centra y el portero zaragocista atrapa sin problemas.

Rueda el balón en el Reino

El Zaragoza pone en juego el primer balón, que acaba en saque de banda su favor.

Cartulinas rojas al cielo

La afición culturalista muestra con cartulinas rojas su enfado con las últimas actuaciones arbitrales.

Previa del partido

En el partido de la primera vuelta, la Cultural goleó a un equipo Zaragoza (0-5) triste, reservón y sin actitud, que jugó toda la segunda parte con nueve por las expulsiones de Juan Sebastián y Akouokou. En el partido de hoy Lucas Ribeiro volverá a esperar su oportunidad desde el banquillo. Igual que los fichajes invernales Peru, Víctor Moreno y Homam. Es también la vuelta a León de Juan Larios, que abandonó el equipo culturalista hace escasas semanas. 

Onces del Cultural - Real Zaragoza

Cultural: Edgar Badía, Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Satrústegui, Sergi Maestre, Bicho, Iván Calero, Tresaco, Luis Chacón y Sobrino.

​Real Zaragoza: Andrada, Aguirregabiria, Ale Gomes, Insua, Larios, Mawuli, Paul, Francho, Rober, Cumic y Dani Gómez.

​Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco)

