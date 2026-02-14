Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Real Zaragoza
Cultural Leonesa
En directo
0
0
Real Zaragoza
Tiempo añadido
Cuatro minutos de tiempo extra en el primer tiempo.
Amarilla a Maestre
Por una falta en el mediocampo.
Balón al área zaragozana
Víctor García centra pero la defensa visitante despeja.
La Cultural mantiene el dominio
Tras el penalti fallado, el equipo leonés tienen el balón pero sin acercarse a las inmediaciones de Andrada.
Andrada detiene la pena máxima
Sobrino falla el penalti que acaba fácil en las manos del arquero.
¡PENALTI para la Cultural!
Por mano dentro del área de Francho. El árbitro necesitó de la revisión en el VAR.
Amarilla a Rober González
Por la falta previa.
Remata Barzic de cabeza
El croata remata a las manos de Andrada.
Tresaco crea peligro
Ahora la ocasión llegó desde el otro extremo y Andrada logra despejar. En el contraataque la defensa leonesa disipa el peligro.
Mal último pase
Jugada interesante de la Cultural que se acaba perdiendo en la disformidad tras un mal toque de Víctor García.
Minutos de tanteo
Ninguno de los dos equipos logra hilvanar jugadas de peligro y controlar el balón con sentido. Al final Rodri Suárez es objeto de una clara falta en posiciones defensivas.
Larios provoca un córner
El lateral andaluz ha vuelto a León con ganas de demostrar que se equivocaron con él.
Falta sobre Calero
Calero, que hoy está jugando de extremo, es objeto de falta en una posición peligrosa.
Mawuli por lo suelos
El jugador del Zaragoza se lleva un balonazo en la cara y se para el partido.
Ocasión del Zaragoza
Despeja Rodri Suárez a saque de esquina.
Primer acercamiento de la Cultu
Calero centra y el portero zaragocista atrapa sin problemas.
Rueda el balón en el Reino
El Zaragoza pone en juego el primer balón, que acaba en saque de banda su favor.
Cartulinas rojas al cielo
La afición culturalista muestra con cartulinas rojas su enfado con las últimas actuaciones arbitrales.
Previa del partido
En el partido de la primera vuelta, la Cultural goleó a un equipo Zaragoza (0-5) triste, reservón y sin actitud, que jugó toda la segunda parte con nueve por las expulsiones de Juan Sebastián y Akouokou. En el partido de hoy Lucas Ribeiro volverá a esperar su oportunidad desde el banquillo. Igual que los fichajes invernales Peru, Víctor Moreno y Homam. Es también la vuelta a León de Juan Larios, que abandonó el equipo culturalista hace escasas semanas.
Onces del Cultural - Real Zaragoza
Cultural: Edgar Badía, Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Satrústegui, Sergi Maestre, Bicho, Iván Calero, Tresaco, Luis Chacón y Sobrino.
Real Zaragoza: Andrada, Aguirregabiria, Ale Gomes, Insua, Larios, Mawuli, Paul, Francho, Rober, Cumic y Dani Gómez.
Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco)