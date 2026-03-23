Sigue en directo el partido Castellón-Cultural Leonesa

59' Uyyyyy Ribeiro!!! 21:51 23/03/2026 21:51 23/03/2026 Ribeiro solo delante de Matthys le pega al muñeco.

54' Dos cambios en la Cultural 21:48 23/03/2026 21:48 23/03/2026 Se van Ojeda y Homam y saltan al campo Selu Diallo y Tresaco.

53' La Cultural no se rinde 21:47 23/03/2026 21:47 23/03/2026 El equipo leonés trata de llegar al área rival por medio de Ribeiro sin conseguirlo.

51' Lo intenta Calero 21:44 23/03/2026 21:44 23/03/2026 Bota una falta Calero y la despeja el central local Alberto.

49' GOOOL del Castellón de Camara 21:40 23/03/2026 21:43 23/03/2026 1-0: Error de Hinojo en la salida del balón y Ousmane Camara cabecea a la red.

47' Amarilla al local y exculturalista Barri 21:39 23/03/2026 21:39 23/03/2026 El árbitro amonesta con tarjeta amarilla al local Barri.

46' Comienza la segunda parte con cambios en el Castellón 21:36 23/03/2026 21:40 23/03/2026 Se van Adam Jakobsen y Marc-Olivier Doué y entran Ismael Fadel e Israel Suero.

45' Final de la primera parte con 0-0 21:20 23/03/2026 21:20 23/03/2026 Con las ocasiones que ha gozado Homam merecía ir por delante en el marcador.

45' Uyyyyyyyyyyyyyyyy Homam!!! 21:20 23/03/2026 21:20 23/03/2026 Ribeiro se la pone a Homam para empujar, pero saca el balón en última instancia el portero local Matthys.

43' Jacobsen, muy luchador 21:18 23/03/2026 21:18 23/03/2026 El jugador visitante, muy activo.

41' Homam, muy activo 21:16 23/03/2026 21:16 23/03/2026 El catarí trabaja mucho sobre el campo.

39' La Cultural aguanta y sale con mucho peligro 21:13 23/03/2026 21:13 23/03/2026 El equipo leonés defiende muy bien y trata de superar la línea defensiva adelantada local.

37' La Cultural, con muchas opciones 21:11 23/03/2026 21:11 23/03/2026 El equipo leonés busca el gol.

36' Uyyyyy Homam!!! 21:10 23/03/2026 21:10 23/03/2026 De nuevo el catarí solo ante el cancerbero Matthys manda el balón muy alto.

34' Uyyyyy Homam no acierta con el gol!!! 21:09 23/03/2026 21:09 23/03/2026 Homam con todo a favor no acierta a superar a Matthys.

32' El Castellón no ve portería 21:07 23/03/2026 21:07 23/03/2026 Rodri Suárez despeja el balón con contundencia.

30' Uyyyyy Homam!! 21:05 23/03/2026 21:05 23/03/2026 A punto de anotar el primer gol para la Cultural el catarí Homam, que detiene el portero local Matthys.

28' La Cultural, muy bien sobre el campo 21:04 23/03/2026 21:04 23/03/2026 El equipo leonés mueve muy bien el balón.

25' Homam sube la banda 21:01 23/03/2026 21:01 23/03/2026 El culturalista pone al área pero el balón no llega a Calero, que estaba en el segundo palo completamente solo.

23' Amarilla a Chacón 20:57 23/03/2026 20:58 23/03/2026 El culturalista Chacón ve la tarjeta amarilla por falta por detrás a Camara.

20' Saque de banda Víctor García 20:52 23/03/2026 20:52 23/03/2026 El lateral de la Cultural la pone al área como un córner y despeja el defensa local Alberto.

18' La Cultural mira la portería de Matthys 20:52 23/03/2026 20:52 23/03/2026 El equipo leonés ataca por la banda de Calero.

16' Amarilla a Homam 20:50 23/03/2026 20:50 23/03/2026 El catarí Homam ve la cartulina amarilla por derribar a Camara cuando se iba como una flecha hacia Badía.

14' Falta sobre Calero por delante del medio del campo 20:49 23/03/2026 20:49 23/03/2026 Calero pone el balón en el área y rechaza la defensa local.

12' Homam se mueve en la banda izquierda 20:47 23/03/2026 20:47 23/03/2026 El catarí lo intenta tanto en defensa como en ataque, ayudando al equipo.

11' La Cultural, muy bien plantada en Castalia 20:45 23/03/2026 20:45 23/03/2026 El equipo leonés junta las líneas para tener la posesión.

9' Calero lo intenta por banda 20:44 23/03/2026 20:44 23/03/2026 La pone Calero al área, pero se queda con el balón el portero local Matthys.

8' Ribeiro, referencia arriba 20:42 23/03/2026 20:42 23/03/2026 Lo intenta Lucas Ribeiro, pero Alcázar no le deja irse.

5' Presiona el CD Castellón 20:40 23/03/2026 20:40 23/03/2026 Pese al dominio local, la defensa culturalista se defiende bien.

3' El local Camara crea peligro 20:38 23/03/2026 20:38 23/03/2026 Camara se mete en el área, que saca la defensa culturalista.

1' Amarilla a Barzic 20:37 23/03/2026 20:37 23/03/2026 El defensa central Barzic ve la cartulina amarilla por fuerte entrada sobre un rival.

1' Se queda con el balón el CD Castellón 20:34 23/03/2026 20:34 23/03/2026 Primera posesión larga del conjunto castellonense.

1' Arranca el partido en Castalia 20:33 23/03/2026 20:33 23/03/2026 Ya mueve el balón el CD Castellón.

Prolegómenos contra el racismo 20:31 23/03/2026 20:32 23/03/2026 Los dos equipos se juntan en el centro del campo para los medios gráficos contra el racismo.

La previa 20:02 23/03/2026 20:02 23/03/2026 El cierre de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion presenta un duelo cargado de necesidad en el SkyFi Castalia con la visita de la Cultural Leonesa a un CD Castellón que no se encuentra en su mejor momento después de tres derrotas consecutivas y once goles encajados. Desde que el técnico coruñés Rubén de la Barrera dirige al equipo culturalista ha perdido los tres partidos con un balance de un gol marcado y ocho recibidos. Para afrontar el encuentro realiza varios cambios en el once con la titularidad del catarí Homam por delante de Roger Hinojo en la banda izquierda, además de la presencia desde el principio del mediocentro Radoja y del atacante Lucas Ribeiro. Un partido con tres puntos vitales en juego.