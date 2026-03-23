Sigue en directo el partido Castellón-Cultural Leonesa
CD Castellón
Camara (49')
En directo
1
0
Cultural Leonesa
Uyyyyy Ribeiro!!!
Ribeiro solo delante de Matthys le pega al muñeco.
Dos cambios en la Cultural
Se van Ojeda y Homam y saltan al campo Selu Diallo y Tresaco.
La Cultural no se rinde
El equipo leonés trata de llegar al área rival por medio de Ribeiro sin conseguirlo.
Lo intenta Calero
Bota una falta Calero y la despeja el central local Alberto.
GOOOL del Castellón de Camara
1-0: Error de Hinojo en la salida del balón y Ousmane Camara cabecea a la red.
Amarilla al local y exculturalista Barri
El árbitro amonesta con tarjeta amarilla al local Barri.
Comienza la segunda parte con cambios en el Castellón
Se van Adam Jakobsen y Marc-Olivier Doué y entran Ismael Fadel e Israel Suero.
Final de la primera parte con 0-0
Con las ocasiones que ha gozado Homam merecía ir por delante en el marcador.
Uyyyyyyyyyyyyyyyy Homam!!!
Ribeiro se la pone a Homam para empujar, pero saca el balón en última instancia el portero local Matthys.
Jacobsen, muy luchador
El jugador visitante, muy activo.
Homam, muy activo
El catarí trabaja mucho sobre el campo.
La Cultural aguanta y sale con mucho peligro
El equipo leonés defiende muy bien y trata de superar la línea defensiva adelantada local.
La Cultural, con muchas opciones
El equipo leonés busca el gol.
Uyyyyy Homam!!!
De nuevo el catarí solo ante el cancerbero Matthys manda el balón muy alto.
Uyyyyy Homam no acierta con el gol!!!
Homam con todo a favor no acierta a superar a Matthys.
El Castellón no ve portería
Rodri Suárez despeja el balón con contundencia.
Uyyyyy Homam!!
A punto de anotar el primer gol para la Cultural el catarí Homam, que detiene el portero local Matthys.
La Cultural, muy bien sobre el campo
El equipo leonés mueve muy bien el balón.
Homam sube la banda
El culturalista pone al área pero el balón no llega a Calero, que estaba en el segundo palo completamente solo.
Amarilla a Chacón
El culturalista Chacón ve la tarjeta amarilla por falta por detrás a Camara.
Saque de banda Víctor García
El lateral de la Cultural la pone al área como un córner y despeja el defensa local Alberto.
La Cultural mira la portería de Matthys
El equipo leonés ataca por la banda de Calero.
Amarilla a Homam
El catarí Homam ve la cartulina amarilla por derribar a Camara cuando se iba como una flecha hacia Badía.
Falta sobre Calero por delante del medio del campo
Calero pone el balón en el área y rechaza la defensa local.
Homam se mueve en la banda izquierda
El catarí lo intenta tanto en defensa como en ataque, ayudando al equipo.
La Cultural, muy bien plantada en Castalia
El equipo leonés junta las líneas para tener la posesión.
Calero lo intenta por banda
La pone Calero al área, pero se queda con el balón el portero local Matthys.
Ribeiro, referencia arriba
Lo intenta Lucas Ribeiro, pero Alcázar no le deja irse.
Presiona el CD Castellón
Pese al dominio local, la defensa culturalista se defiende bien.
El local Camara crea peligro
Camara se mete en el área, que saca la defensa culturalista.
Amarilla a Barzic
El defensa central Barzic ve la cartulina amarilla por fuerte entrada sobre un rival.
Se queda con el balón el CD Castellón
Primera posesión larga del conjunto castellonense.
Arranca el partido en Castalia
Ya mueve el balón el CD Castellón.
Prolegómenos contra el racismo
Los dos equipos se juntan en el centro del campo para los medios gráficos contra el racismo.
La previa
El cierre de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion presenta un duelo cargado de necesidad en el SkyFi Castalia con la visita de la Cultural Leonesa a un CD Castellón que no se encuentra en su mejor momento después de tres derrotas consecutivas y once goles encajados. Desde que el técnico coruñés Rubén de la Barrera dirige al equipo culturalista ha perdido los tres partidos con un balance de un gol marcado y ocho recibidos. Para afrontar el encuentro realiza varios cambios en el once con la titularidad del catarí Homam por delante de Roger Hinojo en la banda izquierda, además de la presencia desde el principio del mediocentro Radoja y del atacante Lucas Ribeiro. Un partido con tres puntos vitales en juego.
ALINEACIONES
CD CASTELLÓN: Matthys; Lucas Alcazar, Alberto, Salva Ruiz, Cala, Barri, Gerenabarrena, Pablo Santiago, Doué, Jakobsen y Camara.
CULTURAL LEONESA: Edgar Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Radoja; Iván, Luis Chacón, Homam y Ribeiro.
ÁRBITRO: Alejandro Morilla Turrión (Comité Navarro).