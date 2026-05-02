Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Cádiz
Cultural Leonesa
Víctor Moreno (43')
Descanso
1
1
Cádiz CF
Antoñito (45')
Final de la primera parte
El árbitro pita la conclusión de la primera parte con 1-1 en el marcador.
GOOOL DEL CÁDIZ
1-1: Antoñito empata para el Cádiz.
GOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL DE VÍCTOR MORENO!!!
1-0: Víctor Moreno anota el primero para la Cultural.
Álvaro falla solo ante Badía
Álvaro se queda solo ante Badía, pero rechaza el portero local.
Lucas Pérez no puede con la defensa local
El delantero gaditano no se encuentra a gusto.
El Cádiz apenas saca el balón de su puerta
El Cádiz, muy metido atrás.
Chacón por encima de la portería
Falta que bota Chacón, pero el balón se va por encima de la portería de Aznar.
Media hora de juego
La Cultural, mucho mejor sobre el campo.
Lucas Pérez lo intante
El delantero cadista Lucas Pérez se lía en el área culturalista.
EL Cádiz apenas tiene la posesión
El balón no le dura en los pies al Cádiz.
El Cádiz comete muchos fallos atrás
El cuadro gaditano sufre para sacar el balón desde atrás.
Balón largo del portero Aznar
Su balonazo pilla en fuera de juego a Lucas Pérez.
Domina la Cultural
Penetración por banda de Tresaco que lleva peligro.
Primer cuarto de hora de juego
No se mueve el marcador, pero la Cultural lo merece ya.
La Cultural merece el gol
La Cultural lleva el peso del partido, con Bicho y Radoja.
GOL DE LA CULTURAL, PERO ANULADO POR FUERA DE JUEGO
Tresaco marcó, pero en fuera de juego.
La Cultural domina la situación
Pone el balón Tresaco al área, pero el cuero se va fuera.
El visitante Pascual cruza demasiado el balón
Después del rechace de Badía, el visitante Pascual remata cruzado, pero el balón se va fuera.
Amarilla a Víctor García
Amonestación al culturalista por entrada a un contrario.
Amarilla al visitante Iker Recio
El árbitro amonesta al central gaditano por falta sobre Sobrino.
Primera llegada culturalista
Bicho sobre Tresaco, que no llega al remate.
Balón en juego
El Cádiz saca de centro.
Prolegómenos
Homenaje al equipo juvenil de la Cultural que ascendió a División de Honor y camiseta de reconocimiento a Rodri Suárez por sus cien partidos vistiendo de culturalista. Minuto de silencio por el fallecimiento de Santos Llamas, exdirectivo de la Cultural.
LA PREVIA: TOMÁS, RADOJA, TRESACO Y SOBRINO EN EL ONCE
El equipo leonés afronta el decisivo partido ante el Cádiz CF con varios cambios en el once titular. Salen de inicio Tomás Ribeiro en el lugar del sancionado Barzic, además de Radoja en el mediocentro junto a Bicho, con Tresaco en el extremo izquierdo y por fin Sobrino en la punta de ataque.
ALINEACIONES
CULTURAL LEONESA: Badía; Víctor García, Rodri, Tomás Ribeiro, Homam; Radoja, Bicho, Víctor Moreno, Tresaco, Chacón; y Sobrino.
CÁDIZ CF: Aznar; Juan Díaz, Jorge More, Iker Recio, Climent; Moussa, Joaquín, Suso, Antoñito; Lucas Pérez y Pascual.
ÁRBITRO: Salvador Lax (Comité Murciano).