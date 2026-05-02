Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Cádiz

El árbitro pita la conclusión de la primera parte con 1-1 en el marcador.

Final de la primera parte

1-1: Antoñito empata para el Cádiz.

1-0: Víctor Moreno anota el primero para la Cultural.

GOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL DE VÍCTOR MORENO!!!

Álvaro se queda solo ante Badía, pero rechaza el portero local.

El delantero gaditano no se encuentra a gusto.

Lucas Pérez no puede con la defensa local

El Cádiz, muy metido atrás.

El Cádiz apenas saca el balón de su puerta

Falta que bota Chacón, pero el balón se va por encima de la portería de Aznar.

Chacón por encima de la portería

La Cultural, mucho mejor sobre el campo.

El delantero cadista Lucas Pérez se lía en el área culturalista.

El balón no le dura en los pies al Cádiz.

EL Cádiz apenas tiene la posesión

El cuadro gaditano sufre para sacar el balón desde atrás.

El Cádiz comete muchos fallos atrás

Su balonazo pilla en fuera de juego a Lucas Pérez.

Penetración por banda de Tresaco que lleva peligro.

No se mueve el marcador, pero la Cultural lo merece ya.

Primer cuarto de hora de juego

La Cultural lleva el peso del partido, con Bicho y Radoja.

La Cultural merece el gol

11'

GOL DE LA CULTURAL, PERO ANULADO POR FUERA DE JUEGO

16:30 02/05/2026

16:30 02/05/2026

Tresaco marcó, pero en fuera de juego.