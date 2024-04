La Deportiva se complica la vida

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva perdió 1-3 con el Barcelona Atlètic y queda a expensas de lo que haga este domingo la Cultural para saber si le queda o no colchón de cara al último mes de Liga en la pelea por meterse en el play off de ascenso a Segunda División.

El preparador local, que vio el partido en una cabina de prensa al estar sancionado, repitió el esquema de los últimos partidos, pero con varias en lo referente a las caras que ocupaban cada posición. Borja Valle entró por Longo y Ale Díez lo hizo por Carrique. Se mantuvieron en el once con respecto al último choque tanto Markel Lozano como Igbekeme. El filial barcelonista colocó a Olmedo en defensa por el lesionado Mbacke. Sorprendió la propuesta de Rafa Márquez, con sólo tres defensas, pero tres defensas de verdad, sin carrileros. Un 3-4-3 que no se había victo por estos lares, con el riesgo que ello implica. También está Guillermo entró en el equipo titular y no jugó de inicio Marc Guiu.

Desde luego que el primer cuarto de hora no había prever nada bueno, más bien todo lo contrario. La Deportiva tardó 2.23 minutos en tocar el primer balón; estuvo encerrada en su campo por el rival, que dominaba por completo; y un error de Andújar le dejó en bandeja el 0-1 al máximo goleador de la categoría en el minuto 10. Pau Víctor le quitó el balón siendo el último hombre y batió a Prieto. Antes ya había avisado Unai Hernández, pero el propio Andújar había bloqueado el tiro del extremo izquierdo en el área.

Lo mejor que le pudo pasar tanto a la Deportiva como al partido fue que el equipo local empatase pronto. Y como no llegaba ni tenía el balón, sólo podía hacerlo en una jugada de balón parado. Y así fue. El primer córner del partido fue el primer remate del equipo blanquiazul y el primer gol. La puso Igbekeme y cabeceó perfectamente Kevin Sibille para igualar el marcador y también un poco más el partido. El Barcelona siguió teniendo más balón, pero su dominio remitió, lo mismo que su agobiante presión. La Deportiva pisó más el campo rival e incluso inquietó en alguna ocasión que no acabó culminando. Borja Valle ganó la mayor parte de balones por alto y el equipo ya nos e vio tan sometido como al principio.

Ernesto Gome empalmó ligeramente alto un balón que venía de varios rechaces tras otro córner que Lancho no llegó por poco a conectar de cabeza antes. Y Kevin Sibille volvió a cabecear otro centro en acción de balón parado, aunque ahora con mucho menos tino.

El principal peligro barcelonista llegaba por los costados. EL ex deportivista Naim García, abucheado desde las gradas, intentó sorprender a Prieto pro el primer palo, pero éste adivinó sus intenciones. También sacó un remate de Faye en un córner puesto de segundas pasado al segundo palo. Y Unai Hernández llegó a cabecear al poste un balón centrado al segundo palo desde la derecha, pero el colegiado pitó fuera de juego. Un colegiado que desesperó al personal y que se reía cuando le abucheaban, además de no mostrar una sola tarjeta al conjunto foráneo.

Con dos de los tres mediocentros amonestados, Juanfran quitó a Markel Lozano en el intermedio y colocó a Pol Llonch a dirigir las operaciones.

El segundo acto comenzó como había sido el segundo cuarto de partido y no con el domingo asfixiante barcelonista del primer tramo del choque. No obstante, la primera y clarísima ocasión del segundo acto la tuvo el Barcelona Atlètic. Un balón a la espalda de la defensa dejó solo a Pau Víctor ante Andrés Prieto. A diferencia del 0-1, en esta ocasión ganó el portero el uno contra uno.

A pesar del dominio barcelonista, puedo adelantarse el cuadro berciano justo en la acción posterior a que Marc Guiu saltase al campo. Un centro desde la derecha lo atacó Clavería, puso el pie y el cuero se acabó estrellando en el larguero. En el rechace del mismo, Andoni remató mal en situación muy favorable para haber batido el marco catalán. Y fue una acción personal del propio barakaldés la que levantó al público de sus asientos, tras hacerse un autopase por la banda y poner un centro al que no llegó Borja Valle.

Cuando menos estaba sufriendo la Deportiva llegó el 1-2. Nuevo error de Andújar, que se confió en un balón en el que esperaba que llegase Prieto, Marc Guiu se aprovechó de la situación, se llevó el balón y batió el marco berciano para poner el 1-2. Y en el minuto 79, cuando el cuerpo técnico iba a introducir dos cambios de ataque, llegó la sentencia. Andrés Prieto hizo penalti a Marc Guiu y Moha Moukhliss puso el definitivo 1-3.

El cuadro berciano afrontó los últimos instantes con un 4-5-1 y 4-1-4-1 con la entrada de Brais Abelenda. Yuri y Josep Cerdà, ni calentaron.

Marc Guiu pudo hacer el 1-4 en una acción personal, pero se topó con el poste, igual que Igbekme en tiempo de prolongación, en este caso con el larguero. Dos tiros de Yeray que sacó el portero fueron las últimas ocasiones bercianas.