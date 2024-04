Sigue el Ponferradina - FC Barcelona Atlètic, minuto a minuto

15:34

Alineaciones

SD Ponferradina (5-3-2): 1 Andrés Prieto; 2 Ale Díez, 4 Kevin Sibille, 22 Andújar, 20 Lancho, 19 Andoni López; 6 Igbekeme, 16 Markel Lozano, 12 Clavería; 7 Ernesto Gómez, 9 Borja Valle.

Convocatoria: 3 Nil Jiménez, 5 Longo, 8 Pol Llonch, 10 Yuri, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Josep Cerdà, 15 Leal, 17 Carrique, 18 Brais Abelenda, 21 Yeray, 27 Álex Costa.

DT: Juanfran García. FC Barcelona Atlètic (4-3-3) : 1 Astralaga; 8 Moha Moukhliss, 34 Olmedo, 15 Faye, 3 Gerard Martín; 27 Marc Bernal, 6 Casadó, 40 Guillermo; 22 Naim García, 19 Pau Víctor, 20 Unai Hernández.

Convocatoria: 5 Sergi Domínguez, 13 Marc Vidal -ps-, 14 Cuéllar, 16 Edu Sánchez, 18 Pocho Román, 21 Darvich, 23 Pelayo, 29 Marc Guiu, 30 Dani Rodríguez.

DT: Rafa Márquez.

No va a ser decisiva, pero sí es muy importante. La Deportiva podría colocarse a un punto del segundo puesto, meterle ocho puntos al sexto o ver cómo éste, que es la Cultural, se le coloca sólo a dos puntos con doce por jugarse en el último mes de competición. Desde las cuatro de esta tarde el municipal ponferradino acoge el duelo entre el cuarto y el segundo, una Deportiva y un Barcelona Atlètic que están separados por cuatro puntos.

El filial barcelonista se presenta en Ponferrada con las ausencias de Aleix Garrido Percan y Mbacke. Recupera a Sergi Domínguez, aunque la novedad en el centro de la defensa es Olmedo. También está Guillermo en el equipo titular y no juega Marc Guiu.

En la Deportiva entran Borja Valle por Longo y Ale Díez lo hace por Carrique. Se mantienen en el once con respecto al último choque tanto Markel Lozano como Igbekeme.