Sigue el Ponferradina - Teruel, minuto a minuto

Deportiva o Cultural: sigue el minuto a minuto de la pelea por el play off

18:43

La Deportiva Ponferradina necesita al menos un punto

La Deportiva Ponferradina necesita al menos un empate frente al CD Teruel para no depender de la Cultural, con el afán de sellar el play off de ascenso a Segunda División. La Deportiva afronta el partido decisivo contra el Teruel con las novedades de Josep Cerdà, Clavería y Pol Llonch en el once. Longo ha llegado a tiempo y también juega de salida ante el cuadro turolense, que llega a El Toralín ya descendido a Segunda Federación.