Deportiva o Cultural: sigue el minuto a minuto de la pelea por el play off

Deportiva Ponferradina y Cultural Leonesa. Dos equipos leoneses en busca de la última plaza de play off que queda libre en los dos grupos de Primera Federación en la última jornada de la Liga regular. Deportiva Ponferradina-Teruel y Cultural Leonesa-Sestao River, los dos partidos en los que la plaza de fase de ascenso a Segunda División que resta por resolver está en juego.

A la Deportiva Ponferradina le vale el empate ante un descendido Teruel en El Toralín para sellar el puesto de play off que ocupa antes de iniciarse el partido. El equipo berciano es quinto en la clasificación, con 63 puntos, tres de ventaja sobre su máximo rival, la Cultural (60 puntos), que ocupa la sexta posición en la tabla.

La Cultural Leonesa, por su parte, afronta el partido con la imperiosa obligación de ganar al Sestao River en el Reino de León y que la Deportiva Ponferradina pierda frente al Teruel. Es la única opción que tiene el equipo que entrena Raúl Llona para meterse en la zona play off en esta última jornada de Liga. Así se produciría un empate a 63 puntos entre Deportiva Ponferradina y Cultural Leonesa, que beneficiaría a los del Reino de León al tener el golaverage particular ganado, tras la victoria culturalista en El Toralín por 1-2 y el empate (0-0) en el Reino. El play off para uno de los dos equipos en 90 minutos.