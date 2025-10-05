La Ponferradina vuelve a perder en casa y se hunde en la zona de descenso

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Tres de tres. La Deportiva sigue sin rumbo y perdió de nuevo en casa para caer a la antepenúltima posición de la clasificación y sembrar ya sí de preocupación al deportivismo. El cuadro berciano cayó 2-3 ante un Castilla que llevaba cuatro derrotas seguidas.

Borja Valle fue la novedad en el conjunto blanquiazul ante la ausencia de ultima hora de Sergio Benito. Como en los otros partidos de casa, la Deportiva formó con un 4-2-3-1, igual que su rival, que presentó las novedades de Roberto y Yáñez en el once.

En una primera parte con muy poco ritmo el cuadro berciano logró igualar un partido que se le había puesto en contra en el único remate entre los tres palos que hizo el conjunto de Álvaro Arbeloa en ese período.

La Deportiva volvió a empezar con mucha voluntad, pero con pocas ideas. Borja Valle se entretuvo demasiado en la finalización de una acción en la que recibió en posición ventajosa. Su recorte en el área permitió a la defensa bloquear su golpeo.

En el minuto 14 se adelantó el filial. Apertura de César Palacios a Manu Serrano, éste le devuelve para que controle en el área ante la pasividad de la defensa berciana y de tiro cruzado por debajo de las piernas de Andújar establecía el primer gol madridista. El gol y lo que estaba ofreciendo la Deportiva hacía prever cosas malas. Y los silbidos empezaban a llegar desde la grada.

Eneko Aguilar y Borja Valle lo intentaron sin éxito antes de que el primero de ellos golpease cruzado desde la media luna del área y el balón se fuese muy cerca del palo.

Rebasado el ecuador del primer acto llegó un centro cerrado de Andoni, que se cansó de poner balones, y el portero desvió con problemas. Y en el minuto 28 llegó la igualada. Fue la continuación de una jugada en la que la Deportiva había robado en tres cuartos de campo y el rival solicitó una falta que el colegiado no decretó. El balón llegó a Andoni, que centró pasado, Keita dejó el balón en el corazón del área y fusiló Borja Valle. Se hacía la calma. El Madrid solicitó el VAR por posible falta en el inicio de la acción, pero se revisó y se concedió el gol.

Con las cosas más calmadas el duelo entró aún en más calma y de ahí al final del primer acto hubo una salida de Javi Navarro a pies de Eneko Aguilar; la lesión de éste, que tuvo que ser sustituido por Borja Vázquez, pasando Xemi al mediocentro; y un remate con la coronilla de Mario Rivas en una falta colgada, que atrapó Prieto sin problemas. Además, el balón no iba entre palos.

El segundo período no pudo empezar peor. Una pared de Manuel Ángel con Manu Serrano en el área, tuvo devolución de tacón para que el capitán volviese a adelantar de tiro cruzado al cuadro visitante en el segundo tiro del partido entre los tres palos del cuadro madridista. Una vez más, perdiendo en casa.

En los siguientes minutos no pasó nada más allá de algunos centros sin peligro del cuadro berciano y algún intento de contragolpe merengue, amén de una mala entrega de Prieto, que a punto estuvo de suponer un disgusto. Sin embargo, en el minuto 67 Keita colgó un balón en una falta frontal, rechazó la defensa, volvió a colgar desde el costado Diego Moreno y Xemi bajó el balón y fusiló con la izquierda para volver a empatar. Lo más difícil estaba hecho.

Pau Ferrer entró por Borja Valle, lo que hizo que Cortés cayera a la mediapunta.

La Deportiva empezó a crear peligro en acciones de robar y correr. Así, un robo y contragolpe de Cortés acabó con el jugador quedándose sin ángulo y cruzando demasiado. Y poco después el mismo delantero se llevó el balón en un contraataque, cortó un defensa, pero rebañó Borja Vázquez y su tiro en el área se fue cruzado rozando el palo. La Deportiva pidió el VAR por un derribo sobre el lanzador, pero no se concedió penalti.

Desaprovechó sus opciones la Deportiva y el Castilla volvió a marcar con demasiada facilidad. Un balón que perdió en campo rival Borja Vázquez, lo tocó y tocó el Castilla, movió de banda a banda y en el pase de la muerte César Palacios cruzó a gol en el área pequeña.

Entraron Frimpong, Lian dos Santos y Álex Mula y Fernando Estévez pidió el VAR por una posible mano en el área, pero no se concedió penalti. Y la Deportiva volvió a perder en casa.