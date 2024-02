Yolanda Díaz: "Subir el salario mínimo eleva todos los demás sueldos y favorece que crezca el PIB"

Publicado por 20 minutos

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (Fene, 1971) se convierte en un torrente de datos, cifras y referencias cuando se le pregunta por sus proyectos al frente de la cartera de Trabajo. La ministra recibió a 20minutos este martes en su despacho del Congreso apenas unas horas después de aprobar en Consejo de Ministros un nuevo incremento del salario mínimo que, anticipa, no será el último, y también defiende con convicción la ley de amnistía y anticipa que la legislatura tiene futuro incluso aunque Junts derribara definitivamente la norma. "La democracia es mucho más fuerte que todos nosotros y porque este Gobierno tiene la vocación de seguir mejorando la vida de la gente", asegura.

Han vuelto a elevar el salario mínimo hasta los 1.134 euros en 14 pagas. ¿Hasta qué cantidad hay margen para seguir subiéndolo?

El objetivo final es tener salarios en España que sean europeos, porque estamos a 19 puntos de la media europea. Hemos subido el salario mínimo un 54%, y eso supone que hoy los trabajadores que lo cobran perciben 398 euros más al mes que cuando gobernaba el PP. Es un cambio radical. Pero la mediana salarial en España es de 1.545 euros brutos, y no se puede vivir con dignidad con ese sueldo. Todavía queda mucho camino por recorrer.

Los sueldos por encima del salario mínimo no están subiendo al mismo ritmo. ¿El Gobierno puede tomar alguna medida para elevar sueldos en la empresa privada?

El salario mínimo afecta directamente a dos millones y medio de trabajadores, dos de cada tres de los cuáles son mujeres. Pero el efecto inmediato que tiene es que eleva los salarios en todas las escalas salariales, por eso los salarios sujetos a convenio han subido un 5% [el año pasado]. De hecho, parte del crecimiento del PIB tiene que ver con la subida del salario mínimo, porque provoca que crezcan los salarios.

¿Deberían subir en la misma medida los salarios en el sector público?

Los empleados públicos no han visto revertidos ni sus recortes de la crisis financiera ni la pérdida del poder adquisitivo. La tasa de temporalidad pública, en gran medida en servicios de competencia autonómica como la sanidad, la educación o la dependencia, es extraordinaria. Y no es digno de un país en el que una médica, una limpiadora o un profesor tengan contratos temporales y precarios. En gran parte, estas competencias son autonómicas, pero igual que hicimos una reforma de las relaciones laborales privadas que permite que hoy seamos europeos, tenemos que hacer lo propio en el ámbito de las relaciones públicas.

Le han pedido al PSOE una reunión de balance de la coalición. ¿Qué le quieren plantear?

Dije en campaña electoral que queríamos gobernar mejor, engrasarnos mejor. Y creo que la situación del país en general, o asuntos como los Presupuestos Generales del Estado, merecen una reflexión pausada.

Hace unas semanas, el decreto del subsidio de desempleo elaborado por su ministerio no salió adelante por el voto en contra de Podemos. ¿Cree usted que el PSOE hizo todo lo posible por negociar los apoyos?

Esa pregunta la tienen que responder ellos. Yo lo que le puedo contestar es que Sumar ha negociado exactamente igual con Podemos que con el resto de formaciones, y todas las formaciones progresistas de este país han votado a favor de esa norma menos Podemos.

Pero ¿va a planteárselo al PSOE en la próxima reunión que tengan?

Yo no sé lo que ha hecho el PSOE, sé lo que ha hecho mi equipo, que se reunió con Podemos el día de Reyes y le ofreció incluir sus cambios al decreto en la tramitación posterior en el Congreso. Ellos, el día de la votación, nos negaron una reunión, y minutos antes de la votación nos confirmaron su voto en contra.

¿Se plantea usted retirar la rebaja en la cotización de quienes perciben el subsidio por desempleo, que es la medida que motivó que Podemos votara en contra del decreto?

Podemos ha recortado los derechos de los más pobres en nuestro país, ha hecho que los jornaleros andaluces no tengan derecho a devengar un subsidio con tan solo diez peonadas, y ha provocado que las trabajadoras marroquíes que vienen a diario a Ceuta y a Melilla se queden sin subsidio por desempleo. Podemos, Vox y el PP han hecho que los menores de 45 años sin cargas familiares no tengan subsidio, y ha impedido que la gente que más lo necesita, cuando se le acaba la prestación por desempleo, pudiera cobrar 570 euros al mes y no 480 euros...

Esa subida entraba en vigor el 1 de junio.

...lo han impedido, y es muy grave. En política uno está para mejorar la vida de la gente. Cuantas mejoras haya, bienvenidas, pero dejar caer una norma perjudicando a los más débiles en nuestro país, votando con Vox y con el PP, es un caso único en la historia.

Pero dígame, vicepresidenta: ¿se plantean entonces retirar la rebaja en las cotizaciones para conseguir el apoyo de Podemos?

Le estoy diciendo lo que le estoy diciendo: votar en contra de todo esto es recortar derechos. Recortar es privar del derecho al subsidio a un montón de colectivos que hoy no lo tienen.

¿Cuál es su prioridad para los próximos Presupuestos?

Tenemos una propuesta para mejorar los ingresos públicos. Queremos también colocar los cuidados en el centro, ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas con carácter retribuido, y apostar por la universalización de la educación de 0 a 3 años con la meta de acabar la legislatura con la universalización hasta los dos años.

¿Van a pedir al PSOE que el Estado entre en el accionariado de otras empresas, como se ha hecho en Telefónica?

Yo he hablado con Economía porque creo que es necesario que no solo reparemos los daños, sino que tengamos una actividad planificada en los sectores económicos que son estratégicos. Lo de Telefónica no puede ser una anécdota.

La vicepresidenta Díaz, durante la entrevista.JORGE PARÍS

"Me gustaría que en España no se frivolizara con el terrorismo"

Hablemos de la amnistía. ¿Qué le parecería modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reducir los plazos para investigar las causas penales, como deslizó el lunes el presidente Sánchez?

No conozco exactamente la propuesta y no hablo nunca sin tener las propuestas. Lo que decimos de forma clara es que tenemos que abordar el conflicto político entre Cataluña y España. El PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, abdicó de la política y arrojó a una parte de España contra otra. Y nosotros debemos dar debates políticos, no debates jurídicos.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es solo un debate jurídico.

Es un debate técnico y jurídico.

Pues hace cuatro años ustedes modificaron la reforma del PP que acortaba los plazos de instrucción de las causas, que es lo que se baraja ahora.

A mí no me gustan las modificaciones puntuales. Las normas que conforman la estructura del país deben tener una mirada conjunta, como la reforma laboral.

Entonces no le gusta mucho la idea, porque sería una modificación puntual.

No conozco lo que se está haciendo, tan solo por ustedes [los medios de comunicación]. Cuando se me informe lo que están haciendo, veremos. Pero lo que defiendo es una herramienta jurídica como es la ley reguladora de la amnistía para que se aplique a centenares de personas en Cataluña, como directores de colegios que los abrieron catalanes pudieran votar [en el referéndum ilegal del 1 de octubre]. Desde luego creo que nunca debieron de estar procesados.

¿Cómo valora el informe de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo de ayer, que considera que existen indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo?

Respeto las posiciones de todos los institutos jurídicos de mi país, pero yo creo que el movimiento independentista catalán no ha usado nunca las vías del terrorismo. Y me gustaría que en mi país no se frivolizara con el terrorismo. Por desgracia, en España hemos conocido el terrorismo, y afortunadamente los demócratas hemos acabado con él.

¿Cree que hay jueces que están frivolizando con este asunto?

Comprenda que soy vicepresidenta del Gobierno y mi posición debe ser de respeto a todos los poderes del Estado. Sumar ha interpuesto acciones ante el CGPJ por decisiones que considera que invaden la esfera de lo penal. Y aquí lo dejo.

¿Cree que la legislatura tiene futuro si finalmente Junts decide derribar la ley de amnistía?

Por supuesto que sí, porque la democracia es mucho más fuerte que todos nosotros y porque este Gobierno tiene la vocación de seguir mejorando la vida de la gente. Medidas como la subida del salario mínimo a 1.134 euros al mes aprobada hoy [por ayer] son un motivo de orgullo y esta es la razón de la política. La política no puede causar problemas, tiene que servir para resolver los problemas de la ciudadanía y para que seamos un poco más felices.

Se presentan a las elecciones en Galicia con la esperanza de sacar uno o dos escaños. ¿Qué ha hecho mal su espacio para haber pasado de ser segunda fuerza en 2016 a estar peleando por entrar al Parlamento?

La gente detesta el ruido y las discusiones. Los ciudadanos valoran muchísimo conocer las distintas posiciones políticas que tenemos y no quieren que pensemos igual, pero sí que caminemos juntas y que sigamos ganando derechos. Si los gallegos votan como lo han hecho el 23 de julio, hay cambio en la Xunta de Galicia.

Toda la caída entre 2016, cuando las mareas fueron segunda fuerza en Galicia, y 2020, cuando desaparecieron, o ahora, cuando luchan por uno o dos escaños, ¿se ha debido a las peleas internas?

No me compete a mí decirlo porque no era dirigente de ese espacio. Pero tengo cierta intuición de lo que ha pasado. Lo que le digo es que la ciudadanía valora que mantengamos discusiones sobre el proyecto de país que sirvan para cambiar la vida de la gente. Y también que creo, honestamente, que los asuntos ajenos a la vida de la ciudadanía a la gente le interesan poco.

¿Cómo van a convencer a los indecisos de izquierdas de votar a Sumar y no al BNG?

Sumar es la fuerza útil que sabe muy bien a quién representa. Sumar es el salario mínimo. Sumar es que las trabajadoras a tiempo parcial tengan derechos. Sumar es una reforma laboral que permite que hoy en Galicia tengamos más de 1.134.000 ocupados. Y hay formaciones políticas en Galicia, no solo el PP, que han votado en contra de la reforma laboral. [Se refiere al BNG, que en 2022 votó contra la reforma en el Congreso].

El 23 de marzo celebran la asamblea fundacional de Sumar. ¿Por qué es necesario un nuevo partido de izquierdas cuando existen ya tantos?

Sumar no es un partido.

Está registrado como partido ante el Ministerio del Interior.

No lo está.

En el registro de Interior figura como partido político.

Sumar no es un partido, si quisiéramos hacer un partido, lo haríamos. Sumar va a aglutinar a varios partidos, pero es un movimiento ciudadano, democrático y transformador, queremos ganar y transformar un país.