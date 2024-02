La jubilación activa no despega y solo 67.000 personas compatibilizan empleo y pensión

Publicado por lucía palacios León Verificado por Creado: Actualizado:

La jubilación activa en España no despega. Apenas 67.164 personas compatibilizan el cobro de una pensión con el empleo, de los que la inmensa mayoría, más de un 85%, son autónomos, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social a fecha 31 de julio de 2022. Se trata de un porcentaje muy inferior al de otros países del entorno, donde tienen más desarrollada esta modalidad de retiro, y esta cifra, aunque se ha duplicado desde 2016, es también inferior a la del año anterior.

Esta reducción se debe a que desde enero de 2022 para acceder a la demorada tiene que transcurrir un año desde la edad ordinaria de jubilación, por lo que en ese ejercicio no se producen prácticamente nuevas altas, tal y como reconoce el Ministerio. Es por esto que Fedea carga contra la actual legislación española, por no favorecer la permanencia de las personas mayores en el mercado de trabajo y no incentivar fórmulas de transición gradual entre la etapa de trabajo retribuido y la de pensionistas, y pide «darle la vuelta como un calcetín» creando un nuevo contrato laboral que sea plenamente compatible con la pensión. Así, propone reformar la legislación para que exista una sola modalidad de jubilación desde la primera edad posible de jubilación anticipada (entre los 61 ó 63 años), en la que se permitiera hacer la pensión «plenamente compatible» con cualquier trabajo o renta con el objetivo de «no desaprovechar» el talento sénior.

«Los mayores molestan»

«España tiene una legislación pensando en que los trabajadores mayores molestan, que se vayan del mercado laboral y así dejen el espacio a una persona joven. Es la única forma de entender cómo tenemos esta legislación», denunció ayer el investigador de Fedea Ignacio Conde.