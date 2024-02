Iberdrola marca un nuevo récord tras ganar 4.803 millones en 2023

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Iberdrola ha confirmado el cierre de un nuevo año récord en beneficios, tras obtener un resultado neto de 4.803 millones de euros. Una cifra que supone mejorar en un 10,8% el beneficio neto obtenido en 2022.

El negocio eléctrico entró en una fase de normalización a lo largo del pasado año, tras los desajustes que se produjeron en todos los mercados relacionados con la energía en 2022, especialmente a partir la guerra de Ucrania. Iberdrola ha conseguido mejorar de forma notable sus resultados pese a que el volumen de ingresos ha descendido un 8,6%, hasta situarse en 49.335 millones de euros.

La compañía que preside Ignacio Galán ha destacado el esfuerzo inversor que sigue realizando para incrementar su capacidad de producción de electricidad con tecnologías renovables, así como en la infraestructura de redes de distribución. La cifra de inversiones del pasado año ascendió a 11.400 millones, de los que 2.300 corresponden a los nuevos activos ubicados en España.

El flujo de inversiones de los últimos años le permitió cerrar en con una potencia renovable instalada de 42.187 megavatios, tras sumar 3.250 nuevos en 2023.

Iberdrola también ha querido poner en valor su contribución a las arcas públicas con la generación de 9.300 millones de euros en impuestos a lo largo del pasado año. De esta cantidad, 3.500 millones corresponden a los ingresos a Hacienda.

Galán criticó la estructura impositiva que la compañía tiene en España y que, apuntaba, «hace que no sea atractivo invertir». Los impuestos que paga la empresa fuera de España equivalen al 20% de los gastos operativos en cada país, mientras que en España «alcanza el 120%». Respecto al gravamen extraordinario, indicó que «si no se modifica, las inversiones en redes no son atractivas» y apuntó que es «más atractivo» hacerlo en otros países donde operan. Deberíamos estar en línea con ellos», aclaró a los inversores.

En lo que respecta a la retribución al accionista, tras estos resultados, el consejo de la compañía propondrá a la Junta General de accionistas una remuneración complementaria de 0,348 euros brutos por acción, a los que hay que sumar el dividendo a cuenta de 0,202 euros brutos por acción abonado en enero. De esta forma, la empresa repartirá 0,550 euros por acción con cargo a los resultados de 2023, lo que supone un incremento del 10,8%.

Por otra parte, la eléctrica ha aumentado su flujo de caja operativo un 8%, hasta los 11.096 millones de euros, y ha continuado reforzando su balance con más de 14.700 millones de euros de nueva financiación en condiciones competitivas de mercado.

De cara a este 2024, en el que actualizará en marzo su plan estratégico, Iberdrola adelantó que invertirá 12.000 millones de euros, lo que le incrementar su capacidad instalada renovable.