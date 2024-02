Primera sentencia que convierte en fija a una interina tras el fallo de Europa

Publicado por Lucía Palacios Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Primera interina que se convierte en fija gracias al tirón de orejas que Europa dio a España la semana pasada por el abuso que hace de la temporalidad en la Administración Pública, donde más de un 30% de sus empleados son eventuales. El juzgado de lo social número 26 de Madrid se ha convertido en el primer tribunal español que acata el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y resuelve a favor de una trabajadora de Radio Televisión Madrid, que pasará ahora a tener un contrato indefinido en esta compañía.

El Gobierno ya tiene, así, una primera interpretación que no es favorable a sus intereses y que puede encadenar una oleada de reclamaciones y sentencias que convierten en fijos de la noche a la mañana a la multitud de interinos que hay en España, más de un millón. El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, había pedido esperar a que los tribunales españoles se pronunciasen ya que a su juicio de había hecho una interpretación «muy extensiva» y él consideraba que se circunscribía a «unos casos muy concretos».

Pero el juzgado madrileño admite que la sentencia europea le ha hecho «cambiar de criterio», puesto que hasta el pasado 22 de febrero -fecha en la que se publicó el fallo- «había rechazado en ocasiones la pretensión de fijeza en estos casos».

«El TJUE ha venido a declarar que las medidas adoptadas por el Reino de España para penalizar el abuso en la contratación temporal en las Administraciones Públicas, entre las que se sitúan tanto la creación de la figura del ‘indefinido no fijo’, como el abono de una indemnización de 20 días por año para el caso de cese de dicha figura del indefinido no fijo, no resultan suficientemente efectivas para castigar el abuso de las Administraciones», argumenta el tribunal.