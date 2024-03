UGT exige que las horas extra computen para jubilarse antes

Publicado por Lucía Palacios Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Los trabajadores que realicen horas extra deben poder jubilarse antes, puesto que esas horas de más que se trabajan deberían computar de cara a la futura pensión. Así lo defiende UGT y así se lo ha exigido ya al Gobierno en la mesa de las pensiones en la que el Ministerio de Seguridad Social está negociando ahora con los interlocutores sociales temas que se quedaron pendientes, como los coeficientes reductores o la jubilación parcial, entre otros.

Se trata de una reivindicación nueva que hasta ahora no se había debatido y que se suma a la petición que sí han hecho los sindicatos de que las horas extra se paguen más, al menos con un recargo del 25%, como sucede en la mayoría de países del entorno, algo que incluso han denunciado ante el Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea.

«Las horas extraordinarias se cotizan a la Seguridad Social, por lo que deben servir de coeficiente reductor del trabajador que las hace. Es una cuestión de justicia y cae de cajón», respaldó este jueves en una rueda de prensa el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, argumentó que además las horas extra tienen una sobrecotización, es decir, pagan un recargo a la Seguridad Social, por lo que «es razonable» que cuenten también a la hora de la jubilación, algo que ahora no sucede.

De esta forma, un trabajador de 65 años que lleve 35 en su empresa y haya realizado horas extra por un valor equivalente a tres años, podrá jubilarse ya con el 100% de la pensión y no tendría que esperar hasta los 67 años, puesto que en la actualidad se exigen 38 años para poder retirarse a los 65 años.

Ultimátum a la CEOE UGT pide además que la vuelta de tuerca que el Gobierno quiere dar al registro de jornada se extienda a todas las empresas, y no solo se aplique a las que tengan más de 50 trabajadores, como propone el Ministerio de Seguridad Social. De esta forma, se exigiría también a las empresas más pequeñas tener un registro digital, y no de papel, y al que se pueda acceder de forma remota en cualquier momento por la Inspección de Trabajo. «El tema clave es la pequeña y mediana empresa, porque donde no se cumple el control horario es donde no hay organizaciones sindicales», explicó Álvarez.

Esta medida el Gobierno quiere incluirla en el real decreto en el que se reduzca la jornada a 37,5 horas en 2025, una medida que UGT confía en pactar con la patronal. Eso sí, el sindicato le da de plazo a la CEOE hasta verano para alcanzar un acuerdo.