La vicepresidenta Ribera pide a la industria que «se prepare» para reducir emisiones

Teresa Ribera ha lanzado un aviso a la industria para que «se prepare» ante un escenario que «ha cambiado» por el que deberán seguir su actividad pero reduciendo al máximo sus emisiones contaminantes. Lo hace tras las advertencias del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, sobre si la ministra quiere «que cerremos las refinerías y con ello los 28.000 puestos de trabajo» que generan.

Ribera le ha contestado, en una entrevista en El Correo, en la que pide a todo el sector, en general, y a Repsol, en particular, a «quitarse la venda de los ojos» para «poder ver lo que realmente está ocurriendo». «Si yo fuese trabajadora de base de la industria petroquímica o de la fabricación de componentes de motores estaría muy preocupada si los directivos» no actúan de esa forma. Y ante la posibilidad de que se destruyan empleos, planteada por Imaz, la vicepresidenta ha indicado que «utilizar el argumento del empleo me parece una herramienta para generar miedo». La vicepresidenta insiste en que «si el escenario ha cambiado tendré que prepararme. Por eso toda la industria alrededor del automóvil debe evolucionar y es legítimo que se reclame tiempo. Pero los términos de la conversación deben ser esos».