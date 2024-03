El Gobierno entrará en Telefónica cuando su participación llegue al 10%

Publicado por Edurne Martínez Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Telefónica vuelve a tener participación estatal después de 27 años de plena privatización. El lunes la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) esperó al cierre de la Bolsa para anunciar la adquisición del 3% del capital de la mayor operadora de telecomunicaciones de España, dando el primer paso para el desembarco del Gobierno en la compañía. El Estado se convertirá en el principal accionista al hacerse con el 10% de las acciones a través de compras repartidas en diferentes operaciones que pretende que finalicen antes del verano. «La compra se hará lo más rápido posible», aseguró este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Esta representación le permitirá tener un miembro en el consejo de administración de la operadora, que actualmente cuenta con 15 consejeros, y el Gobierno no duda en ejercer su derecho. Fuentes gubernamentales aseguran a este periódico que el Ejecutivo quiere actuar «como un accionista más», por lo que no ha descartado en ningún momento su entrada en el consejo, pese a las reticencias que este paso puede suponer para el resto de accionistas. Fuentes del mercado insisten en que cualquier desembarco estatal en una empresa privada requiere evitar los riesgos de intervencionismo político, ya que en ocasiones se designan directivos vinculados a los partidos «pero no siempre bien preparados para esos puestos».