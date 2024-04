Amsterdam prohíbe la construcción de nuevos hoteles

Publicado por Edurne Martínez Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Los problemas con el turismo de masas traspasa cualquier frontera y algunas ciudades europeas están tomando medidas de calado. Es el caso de Ámsterdam, que ha prohibido construir nuevos hoteles para luchar contra este fenómeno que está generando tanta tensión social. Aunque los edificios que ya habían obtenido el permiso podrán finalizar las obras, la capital holandesa no permitirá que aumente ni una sola plaza hotelera, por lo que solo se podrá construir si un establecimiento cierra.

El ayuntamientoasegura que quiere mantener la ciudad habitable para sus residentes, pero también para los turistas: «No al exceso de turismo, no a los nuevos hoteles y no a más de 20 millones de pernoctaciones turísticas al año», señala el consistorio local. Y es que otra de las medidas es que anualmente no pueda haber más de 20 millones de noches de hotel, de ahí la necesidad de regular las plazas hoteleras.