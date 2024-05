El BBVA lanza una OPA hostil sobre el 100% de acciones de Banco Sabadell

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El consejo de administración de BBVA ha decidido formular una oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre el 100% de las acciones de Banco Sabadell tras el rechazo de esta entidad a una propuesta de carácter amistoso, según el comunicado remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

BBVA ofrece a los accionistas de Sabadell un canje de un título nuevo por cada 4,83 de Sabadell, la misma oferta que había propuesto la semana pasada al consejo de administración de la entidad catalana, por lo que se mantiene la prima del 30% sobre el precio de cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril; del 42% sobre las cotizaciones medias ponderadas del último mes; y del 50% sobre las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses.

Además, los accionistas de Banco Sabadell tendrán un 16% de participación en la entidad resultante. El precio equivalente de la contraprestación en efectivo es de 2,12 euros por acción de la entidad de origen catalán.

BBVA tiene previsto presentar la solicitud de autorización de la OPA a la CNMV, junto con un proyecto explicativo y los demás documentos complementarios, en «la primera mitad» de un plazo máximo de un mes desde la fecha en que se haya hecho pública la decisión de formular la oferta.

El consejo de BBVA acordó igualmente la convocatoria de su junta general de accionistas para decidir acerca de la emisión de las nuevas acciones en la cuantía necesaria para atender íntegramente el canje.

Así, la oferta está condicionada a obtener más de un 50,01% del capital social de Sabadell, a la aprobación de la ampliación de capital de la junta de accionistas de BBVA, y a la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Autoridad de Regulación Prudencial de Reino Unido.

BBVA prevé que el cierre de la operación se lleve a cabo en un periodo de entre seis y ocho meses, una vez reciba las autorizaciones necesarias. JP Morgan, UBS Europe, Rothschild&Co, Garrigues y DWP asesoran al banco en la operación.

«Presentamos a los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinariamente atractiva para crear una entidad con mayor escala en uno de nuestros mercados más importantes», ha señalado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila. «Juntos tendremos un mayor impacto positivo en los territorios en los que operamos, con una capacidad adicional de concesión de crédito de 5.000 millones de euros al año en España», ha añadido.

El banco cree que la fusión tendría impactos financieros «muy positivos» gracias a «sinergias relevantes» y a la «complementariedad y excelencia» de ambas entidades.

Confían en pactar los recortes de empleo tras la fusión

La fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell daría lugar, de salir adelante, a un gigante financiero, la segunda entidad en España después de CaixaBank, con una red inicial de 7.115 oficinas y casi 135.500 empleados, que se verían reducidos en una proporción aún por determinar.

Según ha explicado en rueda de prensa el presidente del BBVA, Carlos Torres, si la fusión que proyecta, de momento con la oposición del Sabadell, se acaba realizando, «puede haber reducción de empleo en un primer momento, pero siempre desde el diálogo y sin medidas traumáticas».

No obstante, ha recordado que en el pasado reciente, tanto el Sabadell como el BBVA han acometido sus propios ajustes de plantilla, trasladando la idea de que la cifra de despidos no tendría que ser tan abultada como si no hubieran hecho nada.

Durante este encuentro con la prensa junto con el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, para explicar la operación, Torres ha insistido en que «el valor para los trabajadores (de la entidad resultante) es claro», ya que estarán en una entidad más sólida y preparada para los retos del sistema financiero.

Y es que, además de su segunda posición en el mercado español, el nuevo banco sería el tercero de Europa después de BNP Paribas y el Santander.