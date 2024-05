CC OO insta al Gobierno en el Congreso a reformar las causas del despido

Publicado por Lucía Palacios Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El debate en torno al despido no tiene fin y este viernes llegó hasta el Congreso de los Diputados. Allí CC OO instó al Gobierno a reforzarlo no solo elevando la indemnización, sino sobre todo reformulando las causas. «Es un tema muy amplio que va mucho más allá de abordar el tema de la indemnización, si es más o menos, sino que lo que queremos es abordar desde el punto de vista más amplio todo lo relacionado con el despido, fundamentalmente centrarnos en las causas», explicó Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC_OO, que recalcó que hay causas de nulidad que no están establecidas en la legislación española.

El sindicato hizo este llamamiento en un seminario organizado por la Fundación 1º de Mayo y apenas unos días después de que el Consejo de Ministros aprobara de forma unilateral derogar una de las causas por las que estaba admitido hasta ahora y que permitía a las empresas cesar de forma automática a un trabajador al que se le reconoce una situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

CC OO también propone modificar la regulación del despido colectivo (ERE) para que los sindicatos adquieran una mayor presencia y participación en su representación legal. Un compromiso de legislatura Reformar el despido está dentro de los compromisos pactados por el Gobierno en el acuerdo de legislatura y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha erigido en una defensora de la puesta en marcha de una indemnización a la carta para que se pague una cuantía en función de las circunstancias personales del trabajador; es decir, que se tengan en cuenta elementos como la edad, la antigüedad, la formación, el género. y no sea una indemnización tasada de 33 días por año trabajado en caso de cese improcedente.