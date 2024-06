Los autónomos, más cerca de cobrar una pensión aunque tengan deudas

Publicado por Lucía Palacios Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Los autónomos están un poco más cerca de poder cobrar una pensión de la Seguridad Social aunque tengan deudas. El Congreso ha dado un paso adelante para hacer realidad una vieja reivindicación del colectivo. Así, la Comisión de Trabajo del Congreso votó este martes a favor de una PNL registrada por el PP —a instancias de ATA— para que los autónomos que deban dinero a la SS o Hacienda tengan el derecho a cobrar «una pensión digna» al tiempo que hacen frente a sus deudas.

Además del PP, la PNL contó con el voto favorable de CC y Esquerra, mientras que POSE, Sumar, Vox, Junts y Bildu se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra. El artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social establece la obligación de estar al corriente de pago de las cotizaciones para acceder a cualquier prestación. Esto significa que un trabajador autónomo que tenga alguna deuda con la administración no pueda cobrar una pensión, al margen de los años que tenga cotizados. Por eso, el Grupo Popular insta al Gobierno a constituir, con carácter urgente, un grupo de trabajo que haga propuestas para permitir a los autónomos hacer frente a las deudas y, al mismo tiempo, que tenga el derecho a cobrar una pensión digna. Esta situación «crea una enorme indefensión al trabajador autónomo afectado que, a pesar de haber estado trabajando y cotizando, no recibe su pensión», advierte el PP en su iniciativa.