El Consejo de Ministros aprueba hoy la subida salarial a los funcionarios

El Consejo de Ministros aprobará hoy la subida salarial del 2% para los funcionarios y empleados públicos prevista para este año, que se cobrará «de forma inmediata» y con efectos retroactivos desde el 1 de enero, según confirmó hoy el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, José Luis Escrivá. Más de 3,5 millones de empleados públicos se beneficiarán de la subida. Además de ese 2% de incremento, el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos contempla un incremento adicional del 0,5% por la evolución de los precios y del PIB. Tras la aprobación en Consejo de Ministros, la próxima nómina de julio reflejará la subida. Tanto el Estado como las comunidades autónomas deberán ajustar las retribuciones a este incremento.

El ministro de Función Pública señaló en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde inauguró un curso sobre inteligencia artificial, que no es un problema el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado estén prorrogados: «Nunca ha habido problemas para esto. No es ni la primera, ni la segunda ni la tercera vez que hay una subida salarial con prórroga de Presupuestos de Gobierno. No creo que sea un elemento de preocupación porque existe un margen de flexibilidad presupuestaria para abordar este tipo de situaciones», señaló.

Esta subida del 2,5% para este año es la prevista en el acuerdo que firmó el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT. El acuerdo contempla un incremento salarial fijo del 2%, a lo que se sumaría otro 0,5% en función de la evolución de los precios. Si la suma de la variación del Indice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios (8%) se aplicará ese incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024. Como el IPCA de 2023 terminó en el 3,3%, la suma alcanza el 8,8%.