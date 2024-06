Puente eleva sus críticas a Ouigo con una denuncia de Renfe ante la Comisión Europea

Publicado por E. Martínez Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro Óscar Puente revela que el escrito que anunció hace semanas no irá remitido a la CNMC, sino que pedirán a Bruselas que «se pronuncie» por las «prácticas contra la liberalización» de la operadora francesa «La denuncia contra Ouigo no será ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sino ante la Comisión Europea». El ministro de Transportes, Óscar Puente, reveló de esta forma en una entrevista en OndaCero que Renfe está preparando una denuncia contra la operadora francesa por su política de bajos precios para que Bruselas decida si esto es legal o no.

El ministro ya había criticado en numerosas ocasiones que la compañía participada por la pública SNFC había caído en ‘dumping’ de precios, con billetes de tren tan baratos que arrastraban a «muy malos resultados» a Renfe. Ouigo siempre ha contestado argumentando que su política ‘low cost’ está validada en otros países donde están presentes y que no trabajan a pérdidas, como les acusan desde Renfe. «Es una economía de escala que trasladamos allí donde vamos, funciona con tasas de ocupación del 90% como las que tenemos, es un éxito comercial en todos los países en los que estamos presentes desde hace diez años», indicó su directora general, Hélène Valenzuela, durante la presentación de la nueva ruta de Madrid-Valladolid en la que lanzaron billetes a un euro.

«Estamos en ello, se está preparando la denuncia por prácticas que van contra la liberalización que hemos acordado entre todos», explicó el ministro, que detalló que es Renfe quien está trabajando en ello. Preguntado sobre si Ouigo puede hacer algo para evitar esta denuncia, Puente aseguró que son conductas «que ya se han producido», por lo que ahora tendrá que ser la Comisión Europea la que se pronuncie sobre ellas.