El Congreso decide si convalida el decreto anticrisis con la eliminación del IVA al aceite

El Pleno del Congreso de este martes decidirá si convalida o deroga el último decreto anticrisis que aprobó el Gobierno, donde se incluyen medidas como la eliminación del IVA del aceite de oliva hasta y la prórroga de la rebaja fiscal a los alimentos básicos hasta septiembre, la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables o la subida de los salarios de los funcionarios públicos.

Ese paquete de medidas y otras muchas que incluye el texto ya están en vigor, pero al ser un decreto tiene que recibir el visto bueno del Congreso. Si lo logra, lo previsible es que se tramite como proyecto de ley para poder introducir después enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios y modificar el texto original.

De momento, Podemos ha dicho que no apoyará el texto si no hay un compromiso de que las medidas de protección social, como la prohibición del corte de suministros básicos o los descuentos al bono social eléctrico, serán estructurales y no temporales como establece el decreto.

Por su parte, Esquerra Republicana (ERC) está más cerca del sí, ya que su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló que estaba manteniendo negociaciones con el Gobierno para poder apoyar el texto, que los catalanes quieren que «sea realmente un decreto que ayude a la gente».

El socio minoritario del Gobierno, Sumar, también dijo que estaba manteniendo conversaciones con el PSOE para que las medidas que incluye el decreto sean permanentes y no se produzca ningún recorte. En concreto, el grupo plurinacional quiere que las ayudas al transporte público ahora vigentes sean estructurales.

En el otro lado, Vox dijo que el decreto que desembarcará en la Carrera de San Jerónimo este martes es un «parche» para maquillar la situación económica en verano, al eliminarse el 30 de septiembre la supresión del IVA del aceite de oliva. Así las cosas, el Gobierno tendrá que negociar con cada socio de investidura para amarrar los suficientes síes y que el decreto no se derogue, como ya pasó con la primera reforma del subsidio de desempleo el pasado enero.

En esta ocasión, el Ejecutivo busca tramitar un decreto ‘ómnibus’ que no sólo incluye ayudas o rebajas fiscales específicas, sino que abarca más aspectos como la financiación autonómica o la revalorización de los salarios de empleados públicos.

En concreto, el decreto actualiza las entrega a cuenta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para 2024, de modo que las autonomías recibirán un total de 154.467 millones de euros, 20.000 millones más que el año pasado.