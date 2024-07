Lo que incomoda de la opa de BBVA es que el Gobierno pare la fusión

Publicado por José M. Camarero León Verificado por Creado: Actualizado:

Justo cuando se cumplen tres meses desde que se conociera la intención de BBVA para fusionarse con Banco Sabadell, y de la posterior opa hostil sobre la entidad catalana, su consejero delegado, César González-Bueno (Madrid, 1960) hace balance de la situación con los resultados del banco encima de la mesa: un beneficio histórico de 791 millones en medio año, lo que, a su juicio, respalda el rechazo del consejo a la oferta de BBVA porque Sabadell vale «mucho más».

-Si los términos de esa oferta realizada por BBVA cambiaran en el futuro, ¿se abrirían a aceptar una proposición que valorase mejor al Sabadell? -El consejo ya rechazó la opa porque consideró que el valor propuesta era menor que el que podía crear en solitario Sabadell. Siempre hemos sido conservadores y siempre hemos superado nuestras expectativas en resultados. El banco ya solo tiene capacidad de recomendación al accionista. En ese momento, explicaremos por qué recomendamos votar a favor o en contra. ¿Y qué haremos? Exactamente lo mismo que cuando la rechazamos la primera vez. Miraremos las condiciones, cuál es la situación relativa de Sabadell y BBVA; cuáles son las limitaciones de competencia, si las hay; y los impactos. Y ahí haremos una nueva recomendación. Lo único que ha hecho el tiempo es refrendar lo que dijo el consejo: que nuestro valor en solitario es superior al de la oferta recibida y, por lo tanto, no hay nada más que hacer.

-Parece que se sienten impulsados por los resultados semestrales para que cambien las condiciones y aceptar otra oferta...

-Los resultados refuerzan lo que hemos dicho desde el principio, que somos muy atractivos en solitario y que ese atractivo va a seguir aumentando. Es decir, no hemos tocado techo. Tenemos unas perspectivas muy positivas. Y eso hace que la opción del Sabadell en solitario sea todavía más atractiva. Tras estas últimas cuentas, de los diez analistas que han revisado sus informes todos han puesto un precio objetivo más alto del que tenían antes.

-Me da la sensación de que no se cierran a que BBVA mejore su oferta. De que, como se dice popularmente, no llegue la sangre al río...

-El consejo tendrá que tomar esa decisión igual que tomó la primera desapasionadamente con la información que exista en ese momento, con la mayor objetividad y sin tener en cuenta sus intereses personales ni sus afectos. Y yo no puedo prejuzgar cuál será la situación en ese momento ni la decisión que tomemos. Lo que es evidente es que las perspectivas de Sabadell son muy buenas, nuestro proceso de transformación no ha terminado, estamos en un momento dulce de crecimiento, somos más rentables y con un riesgo moderado.

-¿Y qué le están diciendo los grandes accionistas del Banco Sabadell? Porque hay contactos con ellos y, en algunos casos, los comparten con BBVA.

-Lo que nos han dicho desde el principio es que conceptualmente las fusiones nacionales les gustan, porque hay una reducción de costes que suele ser mayor que la reducción de ingresos. Además, nos dicen que si disminuye la competencia, no es su problema. Y en cualquier caso, eso lo que hace es que los márgenes aumenten y no es malo para la rentabilidad. Pero también nos dicen clarísimamente que no les gustan los riesgos de ejecución: que salga... o no salga, y que haya muchas indefiniciones en el proceso. De hecho, nos dicen que la decisión de apoyar la ampliación de capital de BBVA [realizada a principios de julio para iniciar el proceso] en absoluto condiciona su decisión posterior. Eso nos lo han dicho explícitamente. Lo que les preocupa muchísimo es que hay una parte de incertidumbre sobre si va a haber fusión o no. Solo al final se podrá pronunciar el Gobierno sobre si aprueba la fusión o no; y el Gobierno ya ha manifestado de una forma muy clara que no es partidario de la fusión. Esa duda no se va a poder resolver antes de que tengan que decir los accionistas. Y eso les incomoda mucho, el hecho de que no esté claro que la opa vaya a derivar en una fusión.

-Pero BBVA no descarta seguir adelante con la opa, aunque finalmente no haya una fusión porque la vete el Ejecutivo.

-Yo no veo la posibilidad de que haya una opa y no haya una fusión después; incluso los accionistas no lo ven. Una cosa son las cosas que se dicen en declaraciones públicas, pero luego todo eso tiene que pasar por un folleto y ese folleto tiene que estar sometido a escrutinio y tiene que estar fundamentado. Decir que los ahorros son iguales con o sin fusión hay que documentarlo y afinarlo mucho más en un folleto.

-¿Y qué les dice el pequeño accionista? -Nuestro pequeño accionista normalmente es cliente y le pesa casi más su parte de cliente. Lo que no quieren es una fusión. Lo han manifestado claramente todo tipo de organizaciones, porque el principal riesgo de las pymes es quedarse sin financiación.

-¿Confían en que Competencia ponga tantas restricciones a la opa que deje de ser atractiva? -Estas limitaciones, si las hay por parte de la Comisión de Competencia, que no lo prejuzgo, no están hechas para castigar al comprador, sino para mantener el nivel de competencia; si desaparece un competidor y el número de competidores es clave en un negocio como las pymes. Pero eso yo creo que el bien superior en este caso de la opa de BBVA sobre Sabadell es mantener un nivel de competencia que permita a las pequeñas y medianas empresas, que son la esencia y la savia de la economía española, acceder al crédito y poder financiarse.

Beneficios «Los resultados refuerzan lo que hemos dicho desde el principio, que somos muy atractivos»