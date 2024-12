Los hoteleros alertan de la caída de turistas si sigue el registro de viajeros

Publicado por edurne martínez Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

En plena guerra entre el sector turístico y el Gobierno por el nuevo registro de viajeros implantado desde hace una semana, Amancio López, propietario de Eurostars y presidente del Grupo Hotusa, uno de las cadenas hoteleras más importantes del país, incidió en el «disparate» que supone esta normativa que obliga a los turistas a dar más de 40 datos para alojarse en un hotel y que el establecimiento tenga que subirlo a la plataforma Ses.Hospedajes.En un encuentro con la prensa, Lópezaseguró estar «en shock» y no entender una normativa que lleve a clientes a negarse a dar todos esos datos: «Es un absoluto disparate», lamentó. El presidente de Hotusa, grupo que aglutina cadenas como Eurostars, Exe o Crisol, advirtió de que habrá turistas que al ver el «interrogatorio» al que le someten en los hoteles españoles pueden dejar de venir. Es una normativa que no se ve en ningún otro país del mundo y que ha generado «largas colas» en las recepciones de los hoteles en esta semana, aseguró el directivo.Más allá del registro de viajeros, López advirtió de que una de las mayores amenazas para el crecimiento del sector turístico es la masificación: «Si las ciudades pierden su identidad no tendrán interés para los turistas», dijo el presidente de Hotusa, que afirmó que el turismo de alto poder adquisitivo —como el que se está recibiendo de visitantes latinoamericanos o estadounidenses— es «el que reparte riqueza» y es el que hay que fomentar.El grupo prevé cerrar el año con un nuevo récord de ingresos y beneficios. Hotusa aumentó sus ventas un 10% en 2024. Teniendo en cuenta que 2023 cerró con 1.400 millones de euros de facturación, el grupo podría llegar a superar en este ejercicio los 1.500 millones de euros. El Ebitda crecerá un 20% sobre los 200 millones del año pasado, hasta lograr un beneficio neto un 25% superior, adelantó López.Sobre el préstamo de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas de 241 millones de euros, el grupo ha amortizado 108 millones hasta ahora en tres devoluciones. El presidente de Hotusa aseguró que siguen trabajando para amortizar «parcial o totalmente» esa deuda restante.Su estrategia de reposicionamiento va orientada al lujo, un producto de mayor valor añadido. El grupo, que este mismo lunes anunció la incorporación a su portfolio el Eurostars Barcelona Central 5 estrellas (antiguo Ocean Drive), tiene una inversión prevista de 50 millones de euros anualmente para evolucionar en este sentido. A esto se suma que Los problemas para encontrar trabajadores para un sector tan fundamental para la economía española como es la hostelería ya están teniendo impacto en las remuneraciones de este sector, en base a la ley de la oferta y la demanda. El salario por hora trabajada en la hostelería registró un fuerte incremento en el tercer trimestre del año, con una subida del 5,8%, según los datos provisionales del INE.