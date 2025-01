Los alquileres que se actualicen en enero podrán subir un 2,2%

Publicado por Clara Alba Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Propietarios e inquilinos ya saben cuánto podrán encarecerse, como máximo, los alquileres en la renovación anual de los contratos. En concreto, todos aquellos que se actualicen este mes de enero podrán hacerlo hasta un 2,20%, según el nuevo cálculo establecido por el INE y que sustituye a la tradicional referencia del IPC. La fórmula creada por el organismo supone que la subida máxima en las renovaciones será inferior a la inflación, al situarse por debajo del 2,4% que el IPC marcó en noviembre —el mes que se toma como referencia para esta actualización de las rentas, al ser el dato consolidado más actualizado-. También queda por debajo del 2,8% de diciembre, que será la cifra que se utilice para el cálculo de las renovaciones del mes de febrero.

Minimizar el impacto de la inflación en los precios es, precisamente, el gran objetivo de este mecanismo que introdujo la ley de vivienda pero que no ha empezado a aplicarse hasta este 2025, tras meses de análisis por parte del INE para elaborar el índice. En concreto, y a partir de ahora, el organismo establecerá mes a mes cuánto podrán subir los alquileres teniendo en cuenta la más baja de estas tres referencias :la variación anual del IPC, la variación anual de la tasa subyacente y la recién creada tasa de variación anual media ajustada, esa nueva fórmula basada en un cálculo matemático que incluye coeficientes reductores cuando las subidas superen el 2%, como ha sido el caso de enero y como previsiblemente ocurrirá en febrero. Para una estimación, el Ministerio de Vivienda ha lanzado una herramienta web en la que se puede calcular esa actualización. «Los resultados de este simulador tienen carácter informativo y de apoyo, siendo aplicables siempre y cuando sean introducidos correctamente los datos de cada contrato de arrendamiento», matizan desde el ministerio.

Beneficiados Uno de los detalles más importantes del nuevo índice de referencia es que solo se aplicará sobre los contratos firmados a partir del 25 de mayo de 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda. El resto tomaría como referencia la actualización el IPC, como hasta ahora. Según los expertos consultados, esta decisión supone cierto gesto del Gobierno hacia los propietarios, muy críticos con cualquier atisbo de control de precios y que el pasado 2024 ya vieron limitada —de manera extraordinaria— al 3% la actualización de la renta anual, por las medidas frente a la crisis inflacionista.

El Ejecutivo también había limitado antes, para los contratos de 2022 y 2023, las posibles subidas ligándolas al Índice de Garantía de Competitividad, topado al 2%. No obstante, cabe recordar que antes de aplicar esos límites, prima el acuerdo entre el arrendador y el arrendatario. En todo caso, el nuevo índice llega cuando ya han expirado esos topes temporales. Y el sector vuelve a mostrarse crítico, advirtiendo que el nuevo cálculo —que no tiene nada que ver con los contratos de inicio de alquiler, donde la renta se fija libremente— «podría desalentar a los propietarios a poner viviendas en alquiler», tal y como indican desde Pisos.com. La firma estima, no obstante, que la rentabilidad media anual que un propietario consigue al poner en alquiler su casa se sitúa actualmente en el 5,90%.

El precio medio de compra de una residencia tipo de 90 m2 en España fue de 218.160 euros (2.424 euros/m2) y la renta media mensual fue de 1.073 euros, por lo que el propietario obtuvo un total de 12.884 euros brutos anuales, una rentabilidad bruta por el activo del 5,90%.

