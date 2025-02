Turistas que se gasten más

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

Todas las previsiones apuntan a que 2025 volverá a batir un récord de turistas en España, pudiendo llegar incluso a los 100 millones de visitantes. Cómo se conseguirá alcanzar esta cifra sin que las ciudades se saturen y los vecinos protesten, al tiempo que se aumentan los ingresos es el mayor reto del sector para este año. Las cifras hechas públicas hace unos días por el INE confirman que España cerró 2024 con un récord histórico de 93,8 millones millones de turistas extranjeros, un 10% más que los 84 millones de visitantes que se registraron en 2023. El gasto también fue récord: 126.282 millones de euros en un año, un 16% más que a cierre de 2023, cuando el sector ingresó 108.000 millones. Un mayor incremento del gasto respecto del número de visitantes indica que los ingresos crecen por dos factores: precios más altos por un lado, pero servicios más premium por otro.

Es decir, vienen a visitar España más turistas que nunca pero más repartidos a lo largo del año y hacia destinos que no son solo el sol y playa al que el sector estaba acostumbrado. La ansiada desestacionalización ha disparado los precios y los hoteleros (Cehat) vaticinan un incremento de las tarifas en el primer trimestre del 5%. Y eso que los hoteles en España registran una subida acumulada del 35% desde 2020. Entre enero y noviembre de 2024 la tarifa media por habitación fue de casi 120 euros, frente a los 90 euros del mismo periodo de 2019, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero no todo se puede basar en la subida de precios. Los expertos aconsejan que España se convierta en un destino de turistas de alto rango para que se incrementen más los ingresos (a través de hoteles de más rango, espectáculos, restaurantes, más compras en tiendas...) que las llegadas, sobre todo por no saturar los destinos. «Un crecimiento exponencial en un destino tan maduro como nuestro país no solo no es sostenible sino que tendría consecuencias poco favorables como una mayor desafección ciudadana, un impacto negativo medioambiental e incluso un empeoramiento en la capacidad de ofrecer un servicio de calidad", explica Germán Jiménez, director de Turium.

Las llegadas de turistas de EE UU, México, Venezuela, Colombia y Brasil se dispararon el año pasado, tanto en número de pernoctaciones como en el consumo, nivel de gasto e incluso interés en realizar inversiones en España. Pero Jiménez indica que el turismo de excelencia por el que abogan en Turium va más allá del origen del viajero y va más hacia la tipología. «Se trata de un tipo de turista que respeta el entorno que visita, que reconoce el valor que tiene, que busca experiencias genuinas y una inmersión local. Que viaja sin prisa, con el objetivo de enriquecerse personalmente y evita la masificación».

Madrid es la ciudad que más se está beneficiando de la llegada de este turismo de largo radio con un ticket medio más alto, pero también muchas ciudades de Andalucía, País Vasco, Baleares y Canarias están viendo un incremento de este tipo de turistas en sus territorios.

Los datos de cierre de 2024 del INE revelan que los turistas procedentes de Asia son los que experimentaron un mayor crecimiento, con un 14,2% más de visitantes en comparación con el año anterior. Por su parte, Estados Unidos se afianza como un importante mercado emisor con 4,2 millones de turistas, un 11,2% más que en 2023.

Precios competitivos

El turismo se moderará, pero seguirá expandiéndose en 2025. Los cálculos de Caixabank Research apuntan a que el PIB turístico crezca un 3,6% en 2025 —tras haberse disparado un 6% en 2024-, más de un punto por encima de la previsión del crecimiento del conjunto de la economía. Así, el turismo pasará a suponer el 13,2% del conjunto de la economía en 2025, el mayor nivel de la historia.

Este crecimiento se apoya sobre dos fundamentos sólidos, aseguran los economistas. Por un lado, porque los principales países emisores mejorarán económicamente este año, lo que impulsará la demanda de viajes internacionales. Por otro, porque los precios de los servicios turísticos en España respecto a otros países competidores sigue siendo bajo, explican desde Caixabank Research.

Más extranjeros y temporada alta más larga, las nuevas tendencias Mayor afluencia de viajeros extranjeros, una temporada alta cada vez más larga y reservas hechas con mayor antelación. Estas son algunas de las tendencias que predominarán en los viajes a España en los próximos años, según el informe Hotel Booking Trends 2025 publicado recientemente por la plataforma SiteMinder.

El estudio indica que los huéspedes extranjeros representaron más del 60% de las llegadas a hoteles en 2024 y que las reservas se aceleraron a pesar de un aumento del 5% en las tarifas de las habitaciones de hotel. A pesar de que agosto siguió siendo el mes más activo en el país, con el 11% de las estancias anuales, lo cierto es que las empresas también se beneficiaron de las cada vez más llegadas en los meses de mayo y de octubre, lo que hizo que se alargara la temporada alta.

El informe también destaca un aumento del 6% en lo que a la antelación de las reservas se refiera, la cual alcanzó los 39,41 días, más de una semana más que la media mundial. «Los notables resultados de España en 2024 subrayan el atractivo permanente del país como destino turístico mundial de primer orden", explica Tamara Jiménez, directora de SiteMinder para España. Indica que con más del 60% de las llegadas a hoteles procedentes de internacionales y un «sólido crecimiento» de las tarifas por habitación, «está claro que los viajeros siguen considerando el país como una opción de primer nivel». Además, la prolongación de la temporada alta en España pone de manifiesto la naturaleza cambiante del viajero actual.

Los canales principales de reserva de hoteles que generaron más ingresos para los establecimientos españoles en 2024 fueron —por este orden— Booking, las web de los hoteles (reserva directa), Expedia, Hotelbeds, Jet2holidays y otros distribuidores, dejando a Airbnb en el noveno puesto, según el informe. Desde Siteminder recomiendan a las empresas que utilicen la información para anticiparse a las tendencias y responder a la demanda, no solo para crecer sino para crear «nuevos estándares de excelencia».

