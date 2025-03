Sabadell asume que Competencia no impondrá condiciones duras a la opa

Publicado por Clara Alba Barcelona Creado: Actualizado:

Banco Sabadell afronta con calma y cierta prudencia la recta final de la opa de BBVA, a solo unas semanas de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haga pública su valoración sobre operación. La entidad asume ya que el regulador no impondrá condiciones extremas a la oferta del banco vasco, pese a que hasta ahora ha defendido —también en sus alegaciones al organismo— que, de salir adelante, BBVA debería deshacerse de parte del negocio conjunto en pymes para evitar riesgos al sector. «Por lo que estamos escuchando, es probable que la CNMC no adopte una postura dura.

Reconocen que existe un claro problema de competencia, pero probablemente lo abordarán de una manera, en nuestra opinión, poco relevante», indicó ayer el consejero delegado del banco, César González-Bueno. Durante un encuentro con inversores organizado en Londres por Morgan Stanley, el directivo insistió en que este problema, y el del «equilibrio territorial», no se han solucionado. «La razón por la que BBVA ya habla de no fusionarse es porque se dan cuenta de que será difícil. El acuerdo se encuentra en una fase muy compleja y creo que no tiene un futuro prometedor», indicó, en alusión a la posibilidad de que, tras las previsibles autorizaciones correspondientes, se opte por una opa sin fusión. De momento, el banco vasco sigue avanzando en los trámites administrativos de la opa. Ayer recibió el visto bueno del Banco Central de Marruecos para el futuro cambio de control de la sucursal que la vallesana mantiene en el país. Con esta autorización, cierra todas las que necesitaba de carácter internacional.

Con este telón de fondo, Sabadell quiere aprovechar la junta de accionistas que celebrará este jueves para reafirmar su compromiso con la capacidad del banco de generar valor en solitario. Es una de sus últimas oportunidades para trasladar su mensaje a los inversores que, al final, serán los que decidan el futuro de la operación. Y todo en un entorno favorable por celebrarse el encuentro en la la Fira de Sabadell tras la decisión del banco de regresar a Cataluña, motivo por el que se espera una mayor afluencia que en las juntas que se han celebrado en Alicante en los últimos siete años, tras la crisis del ‘procés’.

Consciente del arraigo de muchos de sus accionistas, González-Bueno también apeló ayer a la «oposición social» que considera que existe frente a la opa. El directivo recordó las más de 70 asociaciones empresariales, sindicatos y cámaras de comercio que han pedido personarse en el expediente de la CNMC sobre la operación y que han sido rechazadas. La patronal catalana Foment del Traball o el sindicato UGT decidieron presentar sendos recursos a esta decisión a la Audiencia Nacional, que ahora los ha admitido a trámite. «Nunca antes se había visto una reacción tan contundente ante un evento corporativo en España», apuntó el banquero. Desde la entidad presidida por Josep Oliu siguen manteniendo que la oferta de BBVA tiene «muchos aspectos que no son fiables», como las estimaciones de que las sinergias llegarán incluso en el caso de una opa sin fusión. «Creo que el folleto que han presentado a la SEC —el supervisor de los mercados en EE UU— deja muy claro que reconocen que no habrá fusión. Y si no la hay, ¿dónde están las sinergias positivas? ¿Dónde está la reducción de costes? Ya no tiene sentido», apuntaba González-Bueno, horas antes, en una entrevista en la CNBC.

El directivo comparte con el presidente de BBVA, Carlos Torres, la opinión de que Europa necesita mayor consolidación bancaria. Pero con una diferencia de planteamiento: «Si quieren crear campeones europeos, apuesten por la concentración transfronteriza», recordando que España es el segundo mercado más concentrado de Europa, después de los Países Bajos, «que es muy pequeño.

