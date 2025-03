Más opción para jubilarse y seguir trabajando

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Jubilarse más tarde y seguir al mismo tiempo trabajando. Este es el reto que tiene entre manos el Gobierno, que quiere cambiar los hábitos de retiro que protagonizan los españoles para europeizarnos también en esto. Es decir, que no pasemos de forma abrupta del empleo a la jubilación, sino que se vaya haciendo escalonadamente, de forma más progresiva y flexible, como sucede ya en muchos países del entorno. Y para ello ya ha dado los primeros pasos junto a los sindicatos y la patronal. Así, este martes 1 de abril entra en vigor una nueva regulación de la jubilación parcial y activa que, para fomentar esa salida más gradual y reducir las salidas abruptas del mercado de trabajo, busca incrementar las facilidades a aquellos que quieren compaginar su trabajo con el cobro de una pensión. Además, se da una vuelta de tuerca a la jubilación demorada que tan buenos resultados está logrando estos tres últimos años y que se ha duplicado con los nuevos incentivos diseñados.

Un 5% más cada año

Lo que hace la nueva ley —aprobada a finales de diciembre y avalada recientemente por el Congreso— es ofrecer más oportunidades a aquellos trabajadores que se encuentran próximos a la edad de jubilación, a aquellos autónomos que quieren seguir al frente de sus negocios, para que puedan seguir trabajando con fórmulas nuevas que no existían o que tenían una configuración mucho más limitada. Y lo que pretende también el Ejecutivo —no cabe duda— es reducir gastos y aumentar ingresos en el sistema de pensiones, que sigue en números rojos pese a las reformas efectuadas para garantizar su sostenibilidad.

Desde este 1 de abril se abre la posibilidad a todos los trabajadores, sean o no autónomos y tengan o no empleados a su cargo, de acceder a la jubilación activa y compatibilizar su empleo o negocio con el 100% de su pensión, un privilegio que hasta ahora solo estaba al alcance de los emprendedores con, al menos, un empleado en plantilla. Aquellos que no sean autónomos ni tengan empleados a su cargo podían acceder a esta modalidad de retiro con el 50% de la pensión. No hay límite de dedicación ni de ingresos y el único condicionante es abonar una cotización reducida de solidaridad. Con la nueva ley, los grandes —y prácticamente únicos— perjudicados son los autónomos con trabajadores, puesto que en la actualidad si demoran un año su jubilación pueden acceder al 100% de su pensión y, desde abril, cobrarán el 75%. En resumen, los autónomos con empleadores acogidos a una jubilación activa tendrán que esperar hasta los 70 años como mínimo para cobrar el 100%, que se alarga a 72 años para los que tengan menos años de cotización. Además, ya no será suficiente tener al menos un empleado a su cargo.