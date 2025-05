Casi 7.000 personas cobraron 18.000 euros por retrasar su jubilación

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cerca de 7.000 trabajadores recibieron el año pasado un cheque de unos 18.000 euros de media al jubilarse por retrasar este momento. Alargar la salida del mercado laboral de forma voluntaria es una opción que está cogiendo más peso en estos últimos años, a raíz de los cambios realizados tras la última reforma de las pensiones, puesto que permite a los nuevos pensionistas cobrar al contado una cantidad significativa por cada año de demora. Es más, el número de personas que siguen trabajando más allá de la edad legal de retiro se ha duplicado con creces en apenas tres años, desde la entrada en vigor de los nuevos incentivos diseñados por el exministro José Luis Escrivá (actual gobernador del Banco de España). Así, el año pasado se registraron un total de 34.273 jubilaciones demoradas, todo un récord, frente a las 15.250 que hubo en 2021, cuando no existía aún el cheque al portador. Incluso todo apunta a que este año se marcará un nuevo récord, puesto que si en 2024 se sobrepasó por primera vez la barrera de más de un 10% de jubilaciones demoradas, en lo que va de año superan ya el 11% (son más de 10.700 personas las que así lo han decidido), con datos hasta marzo, según la estadística del Ministerio de Seguridad Social. Y este tipo de retiro seguirá ganando protagonismo en los próximos años hasta representar un 30% del total de altas, que decidirán voluntariamente alargar tres años de media su permanencia en el mercado laboral, según estimó la Airef recientemente en su último informe sobre pensiones. Necesidad de cotizar más Sin embargo, la jubilación demorada no tiene premio para todos, aunque sí implica, al fin y al cabo, cobrar una mayor pensión. Hasta hace poco la mayor parte de los que retrasaban su retiro más allá de la edad legal lo hacían porque no tenían suficientes años de cotización y necesitaban sumar más para acceder a una prestación o cobrar el 100%. Así por ejemplo, en 2021, justo el año antes de la puesta en marcha del nuevo diseño, ni siquiera un 20% de los que se jubilaban tarde conseguía el incentivo del 4% por cada año de demora (entonces solo existía este), pues se exige tener un mínimo de 15 años cotizados. Sin embargo, en la actualidad son ya más de la mitad (casi un 60%) los que sí obtienen una recompensa concreta y cerca de 20.000 recibieron un complemento, bien en forma de cheque, bien con un porcentaje adicional de pensión el resto de su vida, bien con una fórmula mixta. Las 6.553 personas que eligieron recibir el dinero a toca teja en el momento de jubilarse cobraron de media 18.000 euros (y dos terceras partes son hombres), aunque se sabe que ha habido algunos casos, aunque muy pocos, en los que llegaron a ingresar incluso más de 200.000 euros, tal y como desveló en su día Escrivá. Lo que se puede extraer de la cuantía media de este incentivo es que el pasado año el retraso fue inferior al de 2022, pues en aquel año el cheque ascendió a 21.000 euros y lo habitual fue que postergaran el retiro entre dos y tres años. Como la pensión media de los que se jubilan más tarde no ha dejado de crecer y en 2025 roza ya los 1.500 euros, 300 euros más que en 2016, se deduce que esta menor cuantía es consecuencia de que el retraso ha sido por menos tiempo que años anteriores. Hasta 13.500 euros por año Además, también ha aumentado la cantidad a tanto alzada por cada año de demora y, en la actualidad, puede oscilar, en función de los años cotizados, entre los 4.800 euros y los 13.500 euros, casi 1.500 euros más que cuando entró en vigor. Pese a que se ha disparado el número de personas que escogen el cheque y ha aumentado un 249% en dos años, en términos generales se trata de una elección mucho menos rentable que si hubieran elegido el porcentaje adicional del 4% durante toda la jubilación. Es más, el recorte por cobrar al contado puede ser de hasta de una tercera parte.

