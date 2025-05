Trump dice que la relación con China es «muy buena» y que hablará con Xi

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la relación con China es «muy buena», tras el cierre de un acuerdo para rebajar aranceles mutuos, y adelantó que hablaría con su homólogo chino Xi Jinping «quizá a fines de semana». «No buscamos perjudicar a China. China estaba sufriendo un gran daño. Estaban cerrando fábricas. Había mucha inestabilidad, y estaban muy contentos de poder hacer algo con nosotros. La relación es muy, muy buena. Hablaré con el presidente Xi quizás a finales de semana», dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. Tras dos días de negociaciones en Suiza, ambos países cerraron un acuerdo para rebajar en 115 % sus aranceles mutuos por 90 días, visto como el inicio del un proceso para reparar una «relación atrofiada» por su diferendo comercial. Así, los gravámenes estadounidenses a los productos chinos quedan a un 30 % (de un 145 % anterior), frente a un 10 % (de 125 %) para los estadounidenses, en lo que se ve como una pausa temporal a una situación comparable a un embargo comercial. Trump adelantó que de no alcanzar un pacto comercial más duradero con China en 90 días, no piensa volver a subir los aranceles hasta el 145 %, aunque sí afirmó que estos se incrementarían «sustancialmente más». «No obstante, creo que se llegará a un acuerdo», añadió. En las últimas semanas, el Gobierno estadounidense había informado sobre contactos bilaterales para estas negociaciones e incluso Trump sostuvo que había hablado con Xi Jinping, algo que Pekín negó y que luego desde Washington no consiguieron aclarar. Las negociaciones entre China y EE.UU. se reanudarán próximamente para abordar la resolución en términos prácticos de los desacuerdos comerciales, lo que requerirá discusiones altamente técnicas. Fuentes estadounidenses dijeron que todavía no se ha fijado una fecha precisa para que las conversaciones se reanuden a nivel de expertos. El objetivo de Washington, reiterado por los altos responsables enviados por Trump a Ginebra, es reducir el déficit de 1,2 billones de dólares en la balanza comercial estadounidense, una situación declarada por el Gobierno como una «emergencia de seguridad nacional».

Las señales de desescalada han supuesto todo un revulsivo para los mercados financieros globales. El apetito por el riesgo se reactiva y prácticamente todos los índices europeos —y también de Wall Street— han recuperado ya todo lo perdido desde aquel fatídico 2 de abril en el que Donald Trump concretó su amenaza arancelaria. Y aunque los analistas piden prudencia y advierten de la imprevisibilidad de la Administración Trump, la ola de compras llevó al Ibex-35 a iniciar la semana en nuevos máximos desde 2008, tras subir un 0,7% hasta los 13.655 puntos. La positiva sorpresa por el movimiento de las dos grandes potencias mundiales también derramó el optimismo en el resto de bolsas europeas, con avances del 1,4% en Italia y París, y algo más moderados en Alemania. En todos estos mercados destacaron las fuertes alzas del sector minero y de materias primas, de los más afectados en los últimos meses de tensión comercial ante el impacto de los aranceles y de la demanda china en su negocio. En Wall Street, el avance rozó el 4% al cierre de los mercados europeos, con una fuerte entrada de dinero en el sector tecnológico. Empresas como Amazon o Meta avanzaban más de un 7%, al mismo ritmo que subía Tesla. También Nvidia, una de las más castigadas por las dudas en torno al impacto de los aranceles en la cadena de suministro de sus chips, escalaban más de un 5%. Según datos recopilados por MarketWatch, los denominados Siete Magníficos (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla) se encaminaron a sumar 722.000 millones de dólares a su capitalización bursátil conjunta, con Apple como la que más contribuyó a este hito.

El Ibex renueva máximos de 2008 y las tecnológicas se disparan en Wall Street, mientras el oro y el euro pierden fuelle