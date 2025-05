El Gobierno sitúa el origen del apagón en Granada, Badajoz y Sevilla

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno pone el foco en las provincias de Granada, Badajoz y Sevilla como el origen de los fallos que provocaron el gran apagón del pasado lunes 28 de abril en toda la Península. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirmó este miércoles en el Congreso que las pérdidas de generación en el sistema eléctrico se originaron en estas tres provincias. En contestación al diputado del PP Borja Sémper en el Pleno del Congreso, Aagesen señaló que se están analizando «millones» de datos que han permitido ya conocer algunos elementos del incidente que hizo colapsar el sistema eléctrico peninsular.

La ministra incidió en las dos oscilaciones que se sintieron en el sistema eléctrico europeo media hora antes del cero eléctrico en la Península, tal y como informó la pasada semana Entso-E, la entidad que agrupa a los transportistas y operadores del sistema europeos eléctricos. Aagesen destacó que ahora hay que determinar «hasta qué punto» esas dos oscilaciones 30 minutos antes del apagón tuvieron que ver o no con el incidente porque el sistema peninsular forma parte del europeo, que es «altamente complejo» y los fenómenos están «interrelacionados».

Las tres posibles provincias origen del apagón fueron desveladas este miércoles por primera vez por el Gobierno después de que trascendiera hace unos días que tras las primeras investigaciones el foco se había puesto en las zonas suroeste y sur de la Península. En estas tres provincias la generación de plantas renovables es muy elevada. Solo en Extremadura la energía renovable ha alcanzado un récord en 2024, que ya generó más de la mitad de su electricidad anual, con un crecimiento del 18,5% respecto a 2023.

Había una demanda «baja»

Es decir, la tensión de la red es cada vez mayor y hace que se produzca una desconexión por seguridad, como cuando saltan los plomos en una vivienda, explican los expertos. El objetivo ahora es dilucidar qué fue lo que ocasionó que una desconexión puntual en alguna planta eléctrica no se pudiera aislar del sistema y se fuera a un cero nacional. La investigación está propiciando que se descarten algunas hipótesis, pero por ahora hay pocas certezas. En este sentido, la ministra aseguró que la información recabada descarta que el error se debiera a un «problema de cobertura, ni de reserva ni del tamaño de las redes». Además, el Gobierno finalmente deja de lado la idea de que el incidente se produjera a causa de un ciberataque. La oposición se jactó de que esa información ya la había confirmado la propia Red Eléctrica hace 14 días, pero la ministra recalcó que «es muy buena noticia saber que no hay indicios respecto a que el operador del sistema sufriera un ciberataque». Aagesen señaló que el comité de investigación —que se reúne casi diariamente— seguirá «trabajando desde el rigor y no haciendo hipótesis».