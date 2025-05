De Miguel abre otra etapa en Cepyme tras arrebatar a Cuerva la presidencia

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

La patronal de las pequeñas y medianas empresas inició ayer una nueva etapa bajo el liderazgo de Ángela de Miguel y con el respaldo del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Por primera vez una mujer se sentará a negociar con el Gobierno cuestiones como la reforma laboral, el salario mínimo o las pensiones, en representación de los empresarios. De Miguel arrebató la presidencia de Cepyme a Gerardo Cuerva con una treintena de votos de ventaja, después de obtener 246 avales frente a los 216 del granadino en unas elecciones en las que se registró una participación histórica, por encima del 90%, y en la que hubo 200 votos delegados, el 40% del total.

Las elecciones celebradas ayer esperan poner punto y final a una división en el seno de la patronal que ha ido 'in crescendo' tras una campaña marcada por los cruces de reproches entre ambos después de que Garamendi pidiera a Cuerva que diera un paso atrás y este lo rechazara. La tensión llegó a su máximo nivel cuando el todavía presidente de Cepyme intentó cambiar el sistema electoral a pocas semanas de convocar los comicios para impedir el voto delegado, algo que no sentó nada bien en la CEOE y provocó un cisma inédito en la organización.

Por ello, tras conocerse el resultado, las primeras palabras de la nueva presidenta de Cepyme fueron para pedir unidad en esta nueva era que se abre en la que su objetivo es poner a la pyme en el «centro del debate público» y «recuperar la importancia y capacidad de influencia como pieza fundamental» de la economía española. «Esta es una nueva etapa y hay que iniciarla desde la unidad. Toca mirar al futuro, toca sentarse todos juntos y ponerse a trabajar", proclamó. El reto que se ha impuesto la abogada vallisoletana es revertir la «situación dramática» que vive en la actualidad la pyme, que sufre «trabas burocráticas, zancadillas regulatorias, una presión fiscal asfixiante, un absentismo récord y unos costes laborales que no paran de crecer». La nueva presidenta no tuvo reparos en cargar contra el actual Gobierno y acusarle de «hacer oídos sordos a una parte de las empresas", al igual que muestra su frontal oposición a medidas como la reducción de la jornada o la subida del salario mínimo.

De igual forma, De Miguel dejó claro que dará un giro radical al actual modelo que había en Cepyme bajo el amparo de Garamendi y los pesos pesados de la CEOE y buscará fortalecer a las pymes. «Queremos un cambio, una Cepyme más fuerte y unida, que no rehúya los debates, que haga propuestas concretas y que actúe con responsabilidad", señaló.

El presidente de la CEOE, presente en la asamblea electoral, se mostró «encantado» con la victoria de su candidata y quiso zanjar toda la división que ha aflorado durante la campaña electoral. «Este es un debate ya cerrado. Mañana estaremos ya todos juntos, todos con Ángela", prometió.

Con este mismo mensaje, Cuerva, aunque hizo hincapié en que recibió el respaldo del 45% de votantes, aseguró que continuará «trabajando para que no haya bandos» porque cree en una «Cepyme unida». Visiblemente emocionado, descartó hacer por el momento planes de futuro, ya que —en su opinión— «es momento de pensar, analizar, ver y aprender». No obstante, dejó claro que esto no será su final: «Yo soy muy inquieto y no me voy a quedar quieto».