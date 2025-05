Galán pide invertir en redes tras el apagón y ve a Red Eléctrica como responsable

Publicado por Agencias Bilbao Creado: Actualizado:

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, defendió este viernes la actuación de su compañía durante el apagón del pasado 28 de abril. Tras el cruce de acusaciones con Red Eléctrica, el empresario aseguró que la empresa respondió «siempre» a los protocolos marcados tanto por el Ministerio de Transición Ecológica, como por Redeia, la empresa con participación del Estado de la que depende el operador. Es precisamente en esta última sobre la que Galán dejó caer el hecho de ser «responsable de mantener las luces encendidas en el país». El máximo dirigente de la mayor eléctrica por cotización bursátil de Europa se refirió también a la importancia de la red al incidir en que «la seguridad energética es una cuestión de seguridad nacional». Lo hizo ayer en la junta de accionistas de Iberdrola en Bilbao. Un mensaje, además, que reforzó con la necesidad de contar con un «sistema robusto» y herramientas «fiables». Además, reclamó que «hay que invertir mucho más en redes", ya que hay una «demanda latente que no se puede atender». En la estrategia de Iberdrola, según explicó, las redes son un de los objetos más importantes su inversión, que este año ascenderá a 13.000 millones. Unos recursos que se centrarán en dos terceras partes en estas infraestructuras en EE UU y Reino Unido. El mensaje llega en plena tormenta del sector eléctrico a raíz del apagón generalizado que tuvo lugar el pasado 28 de abril. Solo 24 horas antes, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle respondió a las críticas de la presidenta de Red Eléctrica. Beatriz Corredor acusó a las empresas de no cumplir la normativa con sus centros de generación síncrona (ciclo combinado, nucleares e hidráulicas) para soportar las oscilaciones de tensión en la red previas al apagón. Ruiz-Tagle dijo este jueves que «la responsabilidad de la amortiguación de esos fenómenos no es de los operadores, no es de la distribución ni de la generación, sino del operador único y exclusivo de la red", en referencia a Red Eléctrica. Sobre el debate de energía nuclear, acelerado tras ese incidente, recordó que «como ingeniero", la nuclear es «segura, fiable, eficiente y la mejor solución económica para complementar con las energías renovables».