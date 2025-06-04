Belausteguigoitia: «La unión de BBVA con el Sabadell es positiva para el interés general»

El consejero delegado de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, durante la primera jornada del 20º Encuentro del Sector Bancario del IESE este martes en Madrid.J.J. Guillén / EFE

El 'country manager' de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, subrayó ayer que la propuesta de integración con Banco Sabadell es «una operación de crecimiento, que tiene un fuerte sentido estratégico y se enmarca en una visión de futuro que apuesta por la creación de valor para todos los grupos de interés, ya sean clientes, empleados, accionistas y la sociedad en su conjunto». Así lo ha señalado durante su participación en el XX Foro del Iese Banking, organizado en Madrid, en el que dijo que «la propuesta de integración con Banco Sabadell es una apuesta por sumar y combinar las fortalezas de ambas entidades para crear una entidad financiera mejor que las partes de forma individual».

Belausteguigoitia dijo que entre los compromisos figuran medidas para preservar la red de oficinas en zonas vulnerables. «No se cerrarán oficinas si no hay otra a menos de 300 metros, ni en códigos postales con renta per cápita inferior a 10.000 euros, ni donde queden menos de tres competidores, ni en municipios con menos de 5.000 habitantes».

"Hemos asumido compromisos que garantizan la competencia, la inclusión financiera, la cohesión territorial y la protección de los clientes más vulnerables",dijo. BBVA creará una cuenta sin comisiones para clientes vulnerables de ambas entidades, que incluirá una tarjeta de débito gratuita. Para particulares, autónomos y pymes se mantendrán las condiciones comerciales vigentes en zonas con menos de cuatro competidores.

El riesgo de fuga de clientes se cuela en la opa aunque los compromisos adquiridos por la entidad vasca buscan minimizar el previsible 'robo' por parte de los competidores. BBVA defiende así que sus compromisos en la opa también protegen el «interés general'. La entidad se apoya en la aprobación unánime de Competencia y en la no oposición del BCE frente al intento del Gobierno de entorpecer la operación.