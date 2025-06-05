La nueva bajada de tipos del BCE: ¿qué significa para tus hipotecas y tus ahorros?

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

La nueva bajada de tipos del Banco Central Europeo (BCE) hasta el 2%, su nivel más bajo desde diciembre de 2022, también tendrá consecuencias para la ciudadanía, que deben prepararse para aprovechar las ventajas -y huir de los problemas- que puede tener la decisión del organismo monetario. Hipotecas Uno de los primeros efectos de los movimientos en los tipos de interés suele trasladarse al mercado de crédito, con préstamos más baratos al ajustarse a la evolución del euríbor que, según los expertos del comparador financiero Helpmycash, podría romper la barrera psicológica del 2% -tras cerrar mayo en una media del 2,081%- situándose por debajo de ese nivel por primera vez desde agosto de 2022.

Además de abaratar las cuotas de las hipotecas variables que se revisen de forma anual (y que compararán con un euríbor del 3,650% en junio de 2024), la banca también debería aplicar mejores ofertas en sus nuevos préstamos para vivienda. Sin embargo, el mercado tiene dudas, con las grandes entidades bajándose de la reciente guerra comercial en este segmento, ante la evidencia de que ya no les resulta rentable. Además, para muchos expertos, el euríbor ya no bajará mucho más, por lo que la oferta hipotecaria actual, tras las rebajas recientes, no notará grandes diferencias en los próximos meses.

"A pesar de las rebajas del primer trimestre, desde mediados de marzo los bancos han levantado el pie del acelerador y han dejado de reducir el precio de sus hipotecas, probablemente por la incertidumbre económica provocada por Trump", explican desde HelpMyCash. Aun así, los préstamos siguen siendo competitivos: "Si el perfil del cliente es bueno, puede negociar intereses desde el 2,30% fijo o, incluso, conseguir alrededor de un 1,90%", concluyen.

Ahorro

Al contrario, los productos de ahorro sí se han ajustado más rápidamente a cada nueva rebaja de tipos. De hecho, se puede apreciar como su caída es mayor a la de los préstamos hipotecarios. "Un escenario, por su parte, habitual, ya que gran parte de los intereses que pagan los bancos proviene del propio BCE (que paga a las entidades por depositar el dinero de sus clientes), por lo que no les queda más remedio que hacerlo rápido sino quieren ver sus márgenes dañados", explica Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas de Kelisto.es.

"No hace mucho que se podían encontrar depósitos al 4% TAE. Ahora, la mayoría no llega al 3%, salvo por ofertas puntuales para captar clientes", alertan desde HelpMyCash. "Los ahorradores que contrataron un depósito al 4% hace un año se están encontrando ahora con rentabilidades que en muchos casos dan pena", añaden.

Consumo e inversión

La lógica financiera establece que, al tener que destinar mayor renta al pago de la hipoteca, el consumo de los hogares debería repuntar hacia otras partidas, estimulando la demanda y, por tanto, la propia economía. Esta situación de las familias se traslada también a las empresas que, al poder acceder a crédito más barato, pueden retomar decisiones de inversión que mantenían paradas. Financiación del Estado Las rebajas de tipos también impactan en la financiación del Estado, pues abaratan el coste de la deuda y lo que pagan a los inversores por comprar bonos. Eso sí, hay que tener en cuenta que en este mercado la transmisión no se produce de forma inmediata, sino a lo largo de varios años, a medida que vence deuda antigua y es sustituida por deuda emitida a los nuevos tipos. Bolsa y sectores afectados Para los inversores en renta variable, unos tipos de interés más bajos presentan efectos diversos.

Por un lado, se puede empezar a temer por la evolución de los beneficios empresariales ante un ajuste que responde a la debilidad del crecimiento económico. Los bancos serían los principales damnificados, pues sus márgenes dependen mucho del precio del dinero. Al abaratar su financiación, esta resulta menos rentable. En renta fija, también caerán las rentabilidades, como ya ha quedado plasmado en las últimas subastas de deuda del Tesoro, donde los intereses ofrecidos se encuentran ya por debajo del 2%.