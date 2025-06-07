Competencia y el FMI contradicen al Gobierno sobre la OPA de Sabadell

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) arroja luz sobre los motivos que le llevaron a aprobar la opa de BBVA sobre Banco Sabadell el pasado 30 de abril. La institución hizo público ayer su informe de resolución en el que la conclusión es firme: Sabadell «no es un operador fundamental e insustituible» ni para las pymes ni para Cataluña. Dos de los argumentos sobre los que, precisamente, la entidad vallesana y el Gobierno pivotan su defensa contra una posible unión.

La contundencia del documento, de 189 páginas de extensión, puede incluso hacer dudar sobre por qué la CNMC decidió extender a una segunda fase su análisis si, en realidad, no detectaba problemas de competencia. «Existen numerosos operadores medianos y pequeños que ya compiten en el mercado de crédito a pymes y que representan una cuota relevante y creciente en todas las regiones españolas, también en las más afectadas por la concentración", indica el informe. En este punto, Competencia argumenta que las entidades de menor tamaño han elevado su cuota de mercado en hasta 5 puntos porcentuales entre 2021 y 2023 —BBVA lanzó su opa en mayo de 2024-, aunque su peso sobre el total del sector es aún moderado, de entre el 20% y el 30%. En el camino contrario, Sabadell ha perdido peso en pymes, también en territorios como la Comunidad Valenciana, Asturias o Baleares. Y recuerda que en Cataluña es la tercera entidad, por detrás de CaixaBank y Santander.

«No puede considerarse que Sabadell sea una fuerza competitiva insustituible que juegue un creciente papel disruptivo y de disciplina de precios en estos mercados", señala el texto.

Bajo estos criterios, el Gobierno no tendrá fácil torpedear la operación, tras elevarla al Consejo de Ministros con la posibilidad de imponer condiciones en base al interés general, más allá de las establecidas por Competencia. Una decisión que se anunciará en el Consejo del martes 24 de junio.

El Ministerio de Economía no ha entrado a valorar el calendario definitivo, pero fuentes conocedoras confirman que todo se resolverá en ese último encuentro interministerial de junio, al coincidir con la semana en la que expira el plazo para anunciar su decisión (el 26 de junio).

Impacto en particulares

Aunque las conclusiones de la CNMC son claras, la institución presidida por Cani Fernández también afea a BBVA no haber sido más específico a la hora de detallar las bondades que la unión tendrá para los clientes. Frente a la defensa de que el nuevo grupo contará con productos mejores y más innovadores, el organismo indica que el banco no ha cuantificado cómo logrará ese objetivo. Advierte además que, como los dos bancos serán líderes en algunos segmentos, la complementariedad que pueda generarse "no compensaría el incremento de cuota que se producirá en determinados segmentos y zonas".

Es más, algunos participantes del sector del test de mercado realizado por el organismo, como CaixaBank o Revolut, también apuntan a "un eventual empeoramiento de algunas condiciones comerciales" para los clientes.

En todo caso, la CNMC tuvo clara su decisión tras los compromisos adoptados por el banco de Carlos Torres, desestimando la petición del Sabadell para obligar a la entidad a acometer desinversiones -la venta de parte del negocio de pymes-si la opa sale adelante. La institución también desestimó los cálculos de caída del crédito que han manejado asociaciones empresariales catalanas como Pimec o el propio Sabadell, que trasladó un cálculo de 21.500 millones de euros, una caída del 7,2% respecto al que se concedería en un escenario sin fusión. Entre otros aspectos, Competencia indica que esa estimación solo tiene en cuenta el crédito nuevo, pero no el volumen actual "ni otras variables que influían en las condiciones de oferta".

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se suma a las voces que apuntan a que la opa de BBVA sobre Banco Sabadell debe ajustarse al visto bueno de las autoridades que miden los riesgos de competencia (la CNMC) y de solvencia y estabilidad financiera (el BCE). En un movimiento poco habitual al tratarse de empresas privadas, la institución menciona la operación en su último informe anual sobre España. Advierte que «las posibles implicaciones negativas para la competencia y la estabilidad financiera deben evaluarse cuidadosamente» para, a continuación, asegurar que «las preocupaciones en materia de competencia podrían mitigarse mediante las soluciones estructurales y de comportamiento propuestas» por esa autoridad. Es decir, aunque no se pronuncia de forma específica, el organismo considera suficiente el análisis de la CNMC.

El breve pronunciamiento se produce en un momento clave de la operación, cuando el Gobierno acaba de elevar al Consejo de Ministros la decisión de imponer -o no- nuevas condiciones a la misma en base al interés general, más allá de las establecidas por el organismo presidido por Cani Fernández. El mercado maneja desde hace tiempo la posibilidad de que el Ejecutivo prohíba -o al menos limite temporalmente- los despidos y el cierre de sucursales, lo que pondría en serio riesgo las sinergias estimadas en un principio por el banco vasco. Sin embargo, esta información ya ha sido criticada por la Comisión Europea, donde no ven con buenos ojos que el Ejecutivo pueda entorpecer -en caso de imponer nuevos requisitos- una operación entre dos empresas privadas que ya ha recibido el visto bueno de las autoridades correspondientes. Lo mismo parece pensar el FMI. Cabe destacar que los técnicos visitaron España entre el 31 de marzo y el 10 de abril de 2025, pero el informe se completó el pasado 16 de mayo, cuando ya se conocía el 'ok' de Competencia a la opa. La institución también critica el impuesto a la banca por su diseño, por lo que recomienda suprimirlo cuando terminen sus tres años de vigencia. Y da un tirón de orejas al Ejecutivo por los desbocados precios de la vivienda. Aconseja reformar la ley del suelo, agilizar las licitaciones y, como novedad, no olvidar las zonas de interior donde los precios no han subido tanto, pero mantienen fuertes barreras para el acceso a la vivienda.

