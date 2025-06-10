Publicado por Agencias madrid Creado: Actualizado:

La Seguridad Social ingresó 62,5 millones tras regularizar las infracotizaciones que realizaron 765.965autónomos en 2023, que debieron abonar una cuantía media de 473 euros por haber cotizado por debajo del tramo que les correspondía. La ministra Elma Saiz ha detallado ante la Comisión del Pacto de Toledo los últimos datos de la regularización de las cotizaciones de los autónomos del primer año del cambio del sistema de cotización hacia uno vinculado a sus ingresos reales. Este sistema se está implantandoprogresivamente, en ciclos de tres años, hasta el año 2032, cuando ya estará plenamente operativo. Saiz ha anunciado que el ministerio convocará este mes de junio la mesa para negociar la nueva escala de tramos de cotización.