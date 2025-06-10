Europa financiará la interconexión eléctrica de España con Francia contra los apagones

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Europa contribuirá a impulsar la interconexión energética de España con Francia, una asignatura pendiente desde hace décadas y que será clave para evitar nuevos apagones, con financiación a través de un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que se firmará «en los próximos días». Así lo anunció este lunes su presidenta, Nadia Calviño. "Estamos ultimando el interconector eléctrico entre España y Francia, que espero que podamos firmar en los próximos días", avanzó la exministra de Economía española, que abandonó La Moncloa para ponerse al frente del brazo financiero de la Unión Europea, que duplicará este año su inversión en defensa. Para Calviño, se trata de uno de los proyectos «más importantes» que está desarrollando el BEI, ya que ese interconector entre España y Francia (a través del Golfo de Vizcaya) «va a suponer un cambio muy importante desde el punto de vista de la integración del sistema ibérico dentro del sistema europeo». En este sentido, señaló que el BEI debe garantizar ese proceso de «avanzar hacia la transición energética para no depender de energías fósiles e ir hacia una energía eficiente y sostenible». Por ello, desveló que está trabajando «muy estrechamente» con la Comisión Europea, y en particular con Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, para desarrollar instrumentos de apoyo a esas empresas innovadoras en energías verdes o los acuerdos para el despliegue de las redes energéticas. La exdiputada gallega explicó que uno de los elementos más importantes para la estabilización de todo el sistema eléctrico europeo es la interconexión y España es «una isla energética", por lo que confía que el corredor de luz entre España y Francia contribuya a impedir que se produzcan nuevos apagones como el del pasado 28 de abril, el mayor del siglo en toda Europa. Interconexión submarina El proyecto consiste en la construcción de dos enlaces eléctricos independientes, cada uno con una capacidad de 1.000 megavatios (MW), entre Cubnezais (Francia) y Gatika (España) de aproximadamente 400 kilómetros de longitud, incluido un tramo marítimo de 300 kilómetros. Además, la exministra anunció un impulso adicional del BEI este mismo año en la financiación de proyectos de seguridad y defensa en Europa.